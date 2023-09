Silvia Jung-Wiesenmayer aus Opfenbach stellt ihre Werke aus

Die Künstlerin ist mit dem Material Stein vertraut, aber auch andere Stoffe faszinieren sie. Jetzt zeigt die Sparkassengalerie Isny eine Auswahl ihrer Arbeiten.

24.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die in Opfenbach lebende, vielfach ausgezeichnete Küsntlerin Silvia Jung-Wiesenmayer stellt vom 27. September bis 10. November in der Sparkassengalerie in Isny zwei ihrer Werkreihen aus. Die Vernissage findet am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr statt. Eine Einführung hält die Ravensburger Kunsthistorikerin und Galeristin Andrea Dreher.

Ganz eigener Umgang mit dem Material Stein

Durch ihre Ausbildung zur Steinmetzin, das Studium der Bildhauerei und dem alltäglichen Umgang mit dem Material ist Silvia Jung-Wiesenmayer das Bearbeiten von Stein vertraut. In der Kunst hat sie ganz eigene Wege gefunden, damit umzugehen. Ihr Lieblingsmaterial ist laut einer Pressemitteilung Bollinger Sandstein. Seine blaugrau bis graugrüne Färbung sowie die glatten, fließenden Oberflächen ihrer Steinobjekte erinnern an Beton. Ihre Skulpturen wirken teilweise, als seien sie gegossen.

Silvia Jung-Wiesenmayer verfremdet Häkeldeckchen

Auch mit anderen Stoffen befasst sich die 1966 geborene Künstlerin. So verfremdet sie Häkeldeckchen mit Hilfe von Harz und Pigment, zu dreidimensionalen Objekten.

Wie textile Häkeldecken muten auch andere Arbeiten von Silvia Jung-Wiesenmayer an, die sie als „feinstofflich“ bezeichnet. Diese Werke bewegen sich zwischen Zeichnung und Bildhauerei. Strukturen und Muster zeichnet die Künstlerin zeichnerisch auf einen dicken Karton, arbeitet sie mit Nadeln und anderem Nähzeug aus dem Material heraus und fasst sie teils mit farbigen Pigmenten ein. „In diesem Spannungsfeld entstand der Ausstellungstitel ’Kontur’, heißt es in der Pressemitteilung. Dieser Begriff sei als gemeinsamer Nenner von Hintergrund und Umgebung zu verstehen.

Silvia Jung-Wiesenmayer ist seit 2003 in vielen Ausstellungen im süddeutschen Raum vertreten. Für ihre Arbeiten hat sie bereits mehrere Preise erhalten. Ihr Atelier befindet sich in Opfenbach. (pm, ins)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12.15 Uhr, Montag, Dienstag und Freitag von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Weitere Informationen über die Künstlerin unter www.silviajungwiesenmayer.de