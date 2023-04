Schneearmer Winter mit Folgen: Das Westallgäu verliert weiteren Skilift

Wintersportler müssen künftig auf eine weitere Anlaufstelle im oberen Landkreis Lindau verzichten. Welche Gründe der Betreiber für den Entschluss nennt.

01.04.2023 | Stand: 09:04 Uhr

Für die wenigen übrigen Liftbetreiber im Westallgäu waren die letzten Jahre alles andere als leicht. Entweder legte die Corona-Pandemie die Geschäfte lahm oder es fehlte genügend Schnee, um auf Brettern einen Berg hinab zu brausen. Allein in der zurückliegenden Skisaison herrschten über weite Strecken Plusgrade, und wenn es in Phasen kalt genug war, fehlte der Niederschlag. Angesichts dieser Entwicklung zieht Franz Immler, der die Lifte am 960 Meter hohen Iberg im Maierhöfener Ortsteil Riedholz betreibt, nun einen Schlussstrich: Er werde sie endgültig abbauen, kündigt er an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.