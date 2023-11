Skilift-Team macht die Anlage in Simmerberg flott für den Winter

Mit dem ersten Schnee am Wochenende sind die Vorbereitungen angelaufen. Wann der Betrieb losgehen soll.

20.11.2023 | Stand: 05:22 Uhr

In der Nacht auf Samstag hat es im Westallgäu zum ersten Mal in diesem Spätjahr geschneit. Wer am Morgen am Oberberg in Simmerberg unterwegs war, fand eine teils geschlossene Schneedecke vor – und ein Trio, das sich ordentlich ins Zeug legte: Oliver Prinz, Uli Brey und Thomas Müller von der örtlichen Skiliftgesellschaft arbeiteten am Ausstieg der Schleppliftanlage daran, dass die Wintersportler demnächst von dort aus ins Tal brausen können.

115 Höhenmeter überwinden sie vom ersten Schlepplift aus, der 420 Meter lang ist, 80 Höhenmeter sind es vom zweiten, 390 Meter langen Exemplar. Zudem gibt es im unteren Bereich noch den Pinocchio-Seillift, wo die ganz kleinen Wintersportler ihre ersten Rutschversuche wagen können.

Auf einen fixen Termin für den Betriebsstart der Oberberglifte wollen sich die drei Helfer am Samstagvormittag nicht festlegen. Es gehe los, so bald es eine ausreichende weiße Unterlage gibt. Am Samstag reichte sie jedenfalls bei weitem nicht zum Skifahren – zumal die weiße Pracht am Nachmittag bereits fast vollständig wieder weggetaut war. Und Schneekanonen gibt es in Simmerberg nicht grundsätzlich nicht.

Bei der Eröffnung der vergangenen Saisoin im Januar 2022zummelten sich etwa 300 Wintersporler am Oberberg in Simmerberg Bild: Lukas Huber (Archiv)

Die Anlage hat indes in der Vergangenheit durchaus auch schon Ende November den Betrieb aufgenommen. Doch das ist, wie die Helfer schätzen, schon über 15 Jahre her. In den vergangenen Wintern sei es meist erst im Januar soweit gewesen. So auch in der letzten Saison, in der die Anlage wegen zu wenig Schnee nur an zwölf Tagen in Betrieb war.

Mildere Winter haben im Westallgäu dazu geführt, dass so mancher Lift stillgelegt wurde. Dieses Schicksal droht dem in Simmerberg noch nicht, denn er wird von der Gemeinde zur Deckung der Kosten mit 8000 Euro jährlich und 100 Euro pro Betriebstag (maximal 12.000 Euro) bezuschusst. Ähnlich sieht es beim Straußberglift in Ellhofen aus. Zudem bauen die Betreiber auf die Unterstützung der Bürger. Vergangenen Winter etwa wurden trotz dürftiger Schneelage 30 Saisonkarten gekauft.