Das ist beim Skywalk in Scheidegg im Herbst geboten

Der Naturerlebnispark lädt zum Waldkräuterfest, Waldbaden und anderen Veranstaltungen ein. Ein Überblick über das Herbstprogramm.

27.09.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Unter dem Motto „Tief einatmen und gesund bleiben“ stehen die Herbstwochen, zu denen der Naturerlebnispark Skywalk Allgäu mit verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen einlädt.

Wenn sich die Blätter bunt verfärben, zeigt sich die Natur nochmals in ihrem schönsten Kleid. Vom barrierefreien Baumwipfelpfad haben Besucher einen beeindruckenden Blick auf das bunte Blätterdach des Hochwaldes sowie in die Ferne – etwa auf die Allgäuer Alpen und den Bodensee.

Rund 70 Prozent des Skywalk Allgäu sind laut Pressemitteilung bewaldet. Es gibt ein Waldbaden-Areal, das zu den Parköffnungszeiten jederzeit zugänglich ist. An der Eintrittskasse erhalten Interessierte von den Mitarbeitern eine Anleitung und können sich mit allen Sinnen auf diese Erfahrung einlassen. Waldbaden, das bewusste Erleben und Genießen des Waldes, stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern ist auch wohltuend für Körper, Geist und Seele.

Waldkräuterfest in Scheidegg am 9. Oktober

Am 9. Oktober findet wieder das beliebte Waldkräuterfest statt. Von 10 bis 18 Uhr werden die Besucherinnen und Besucher in die Welt der heimischen Kräuter und Heilpflanzen entführt. Dabei erwartet die Gäste ein buntes Rahmenprogramm aus Workshops, Kräuterführungen und Waldbaden-Kursen. Zudem findet während der Herbstferien von 29. Oktober bis 6. November eine bunte Herbstwoche mit täglichen Besonderheiten statt. Dazu zählen unter anderem Feuershows, Kinderbastelaktionen, Jongleur-Workshops und Stelzengeher. Ab 7. November verabschiedet sich der Naturerlebnispark dann für drei Wochen in seine Betriebsferien, bevor er ab 25. November ein abwechslungsreiches Winterwald-Zauber Programm startet.

