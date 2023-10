Jetzt wird's gruselig: Skywalk Allgäu veranstaltet Waldgeisterparty

Kurz vor Halloween gibt es ein besonderes Event auf dem Skywalk in Scheidegg. Echte Schauspieler lehren den Besuchern ein Wochenende lang das Gruseln.

23.10.2023 | Stand: 05:20 Uhr

Kurz vor Halloween feiert der Skywalk Allgäu am Wochenende (28./29. Oktober) eine große Waldgeisterparty: Am Samstag und Sonntag lauern von 19.30 Uhr und 22 Uhr verkleidete Schauspielerinnen und Schauspieler der Jungen Bühne zwischen den Bäumen – und lehren den Gäste das Gruseln.

Junge Bühne Lindenberg tritt auf dem Skywalk auf

Die Junge Bühne, einer von zwei Theatervereinen in Lindenberg, hatte bereits 2017 einen Gruselabend am Waldsee durchgeführt. 2021 dann erstmals auf dem Skywalk. Auf dem Gelände des beliebten Ausflugsziel in Oberschwenden ( Scheidegg) gaben damals 40 Darsteller in teils aufwendigen Kostümen schaurig-schöne Szenen zum Besten – vom „Pförtner des Grauens“ bis hin zum blutigen Besuch Im Operationssaal.

(Lesen Sie auch: "Richtung Rekordjahr": Der Reptilienzoo Scheidegg plant eine Erweiterung)

Nun wird es wieder gruselig. Die Gäste wandeln im Abstand von fünf Minuten über das Gelände, das zu 75 Prozent aus Wald besteht. Im Anschluss an den großen Spuk warten im Biergarten des Parks eine gruselige Speisekarte und musikalische Unterhaltung mit DJ Daduddi (Stefan Trenkle).

Gäste dürfen sich übrigens nicht verkleiden – nur die Schauspieler. Diese nehmen im Anschluss auch am Umtrunk teil.

Waldgeisterparty aus dem Skywalk ab zwölf Jahren

Der gruselige Spaziergang führt auf unbefestigten Wegen durch den Wald – dafür ist gutes Schuhwerk nötig. Das Mindestalter für den Besuch beträgt zwölf Jahre. Die Veranstalter empfehlen eine Reservierung, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.