Geister, Kräuter und Live-Musik: Das ist 2023 im Skywalk in Scheidegg geboten

Die Hauptsaison im Skywalk Allgäu startet am 17. März. Im Programm für 2023 ist wieder einiges geboten. Eine Übersicht über kommende Veranstaltungen.

16.03.2023 | Stand: 07:56 Uhr

Der Skywalk Allgäu in Scheidegg startet am Freitag, 17. März, in die Hauptsaison. Der Baumwipfelpfad hat dann wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für die neue Saison plant der Skywalk einiges, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veranstaltungen 2023 im Skywalk Allgäu in Scheidegg: Programm in den Osterferien

So soll es im April eine Radio-Mitmachaktion für Kinder geben. In den Osterferien stehen Ostereiersuche, ein Jongleur-Workshop sowie Naturerlebnisführungen auf dem Programm und am 29. April findet zum zweiten Mal der Skywalk-Lauf statt.

Im Mai sind ein Hüttenkrimi- Dinner sowie Aktionen zum Mutter- und Vatertag geplant. So steht am Muttertag eine Bastelaktion auf der Programm, während der Skywalk am Vatertag zum Weißwurst-Frühschoppen mit der Blasmusikgruppe „Stadlblech“ einlädt.

Veranstaltungen im Sommer auf dem Gelände vom Skywalk Allgäu in Scheidegg

Den ganzen Sommer über finden immer wieder Konzerte auf dem Skywalk-Gelände statt – so wird unter anderem die Liveband Lanigans auftreten. Im August gibt es bei Nachtanbruch eine von der Sternwarte Oberallgäu geführte Sternwanderung.

Von Halloween bis Weihnachten viele Veranstaltungen im Skywalk Allgäu in Scheidegg

Im Oktober kommen große und kleine Kräuter- und Gruselfans im Skywalk auf ihre Kosten. So findet am 8. Oktober das Waldkräuterfest mit Führungen und Workshops statt und Ende Oktober wird es Gästehaut-Momente bei der Waldgeister-Party geben.

Zum Jahresabschluss lädt der Skywalk am zweiten und dritten Adventswochenende zur Waldweihnacht ein.

Mehr Infos zum Programm gibt es auf der Website vom Skywalk Scheidegg.

