So haben sich die Gartenbauvereine im Landkreis Lindau verändert

12.09.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Die Themen haben sich geändert, der Verein ist geblieben: Erst ging es um Ernährung, dann um Schönheit, heute nicht zuletzt um die Nähe zur Natur. Vor 125 ist der Kreisverband der Gartenbauvereine gegründet worden. „Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind nach wie vor aktuell“, ist Ulrich Pfanner überzeugt. Der Scheidegger Bürgermeister ist seit 1997 Kreisvorsitzender.

Gartenbauvereine sind in den meisten Orten des Westallgäus fester Bestandteil des Vereinslebens. Nur in Stiefenhofen, Grünenbach und Maierhöfen gibt es keinen. Fast 1800 Mitglieder haben die Vereine. Sie gehören überwiegend der Generation 50 plus an. „Es kommen aber auch Jüngere und Familien“, sagt Pfanner.

Die Tradition hat vor 125 Jahren der Gartenbau- und Bienenzuchtverein Lindau-Land begründet. Er wurde im Dezember 1897 in Oberreitnau aus der Taufe gehoben. Damals ging es vor allem um das Thema Ernährung. In den Jahren 1860 bis 1870 war es wegen schwieriger Wetterbedingungen zu erheblichen Ausfällen bei der Ernte gekommen. Die Menschen hatten keine Möglichkeit, Lebensmittel aus anderen Regionen zu importieren. Sie litten schlicht Hunger, teils fehlte auch Futter für die Tiere. „Extreme Ernteausfälle waren damals eine Katastrophe“, sagt Pfanner.

Linderung versprach unter anderem der Anbau von Obst. Wer ein Grundstück hatte, versuchte es für die Selbstversorgung zu nutzen. „Den Menschen musste man anfangs den Umgang aber erst zeigen“, sagt Pfanner. Pomologen gaben beispielsweise Ratschläge, welche Sorten in der Höhenlage angepflanzt werden konnten oder wie sich Saft herstellen ließ. Bereits 1903 wurde zur Unterstützung der Bemühungen eine Obstbauschule in Lindau-Schönau gegründet, 1910 die in Schlachters.

Vor allem Hochstämme in den Gärten im Landkreis Lindau

Üblich waren damals Hochstämme, wie sie heute in Streuobstwiesen noch zu finden sind. Niederstämme traten ab den 1930-er-Jahren auf. 1936 trennte der Reichsnährstand per Anordnung die Bienenzucht vom Verband für Obst- und Gartenbau. Auch damals ging es um einer Erhöhung der Lebensmittelproduktion.

In den 1970-er-Jahren war die Selbstversorgung der Menschen längst in den Hintergrund gerückt. Der Erwerbsobstbau hatte sich 1967 vom Kreisverband abgespalten. Das hatte auch Folgen für die Gartenbauvereine. Jetzt rückte die Schönheit von Haus und Grund in den Vordergrund. Anton Bösel und Hermann Hofer riefen die Blumenschmuckwettbewerbe ins Leben. Den ersten gab es 1975. „Man wollte etwas fürs Herz und für den Tourismus tun“, beschreibt Pfanner die Idee hinter den Wettbewerben.

Hunderte Bürger haben im Landkreis daran teilgenommen, ließen ihren Blumenschmuck bewerten und sammelten Urkunden. „Die Menschen waren stolz auf ihren Garten und sind es heute noch“, sagt Pfanner.

Das gilt auch für das neueste Thema, um das sich die Gartenbauvereine kümmern. Der naturnahe Garten. Den können sich Besitzer seit dem vergangenen Jahr auch zertifizieren lassen. Dafür kommt eine Kommission zu den Bewerbern und nimmt ihren Garten in Augenschein. Ein paar Voraussetzungen müssen Gärten erfüllen, um als naturnah zertifiziert zu werden. Es darf kein mineralischer Dünger und kein Torf verwendet werden, schildert Kreisfachberater Bernd Brunner, der die Stelle seit 2011 inne hat. Zudem sollten die Gärten eine hohe biologische Vielfalt aufweisen und mit heimischen Gehölzen beziehungsweise Pflanzen bestückt sein. Groß müssen die Flächen dafür nicht unbedingt sein. „Es geht auch mit einem 50 Quadratmeter großen Garten“, sagt Brunner. Angesichts de Klimawandels zunehmend ein Thema sind auch Pflanzen, die mit weniger Wasser auskommen. Der Kreisverband der Gartenbauverbände versteht naturnahe Gärten auch als Gegenentwurf zu den Steingärten, die in den vergangenen Jahren mehr und mehr in Mode gekommen sind. Ein aktuelles Thema eben.

