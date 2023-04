Weshalb sich der FC Lindenberg nicht durch die Hintertür retten kann

Der FC Lindenberg kämpft in der Kreisliga A um den Klassenerhalt. Wie der Abstiegskampf geregelt ist und was der Fußballverband entscheidend geändert hat.

22.04.2023 | Stand: 19:58 Uhr

Die älteren Fußballfans erinnern sich garantiert: In der Saison 1992/93 hat sich der FC Lindenberg mit Weiler ein episches Meisterschaftsduell in der Bezirksliga geliefert. Exakt 30 Jahre später sind die Vereine wieder Tabellennachbarn – aber unter ganz anderen Umständen: Lindenberg ist in der Kreisliga A auf einen Abstiegsplatz abgerutscht und droht, ebenso wie dem FV Weiler II, der Sturz in die unterste Spielklasse.

Wenn es nach Tobias Kraus geht, wird das aber nicht passieren. „Wir reißen das Ruder noch herum – davon bin ich überzeugt“, sagt der Vorsitzende des FC Lindenberg. Der Abstiegskampf könne nicht der Anspruch des Vereins sein – und der Klassenerhalt sei dementsprechend auch Pflicht.

Aber wie viele Absteiger gibt es in der Kreisliga A diesmal überhaupt? Könnte sich Lindenberg im Ernstfall durch seine Zweite Mannschaft „retten“? Eine Analyse.

Wie groß muss die Kreisliga A3 sein? Wird die Liga reduziert?

Die Kreisliga A3 besteht grundsätzlich aus 16 Mannschaften („Sollstärke“). Dass es in dieser Saison nur 15 Teams sind, liegt daran, dass die Spielgemeinschaft FC Wangen II / ASV Wangen sich unmittelbar vor Saisonstart aus dem Ligabetrieb zurückgezogen hat.

Gerüchte, wonach der Verband die Liga wieder auf 14 Mannschaften (so wie früher) verkleinern will, sind falsch. Das betont Bezirksspielleiter Thomas Fuchs auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Vorgabe des WFV sei eine ganz andere: „Wir müssen in dieser Saison die Sollzahlen halten.“

Das bedeutet: Die Ligen sollen nicht verkleinert, aber auch nicht vergrößert werden. Das hat für manche Spielklassen eine heftige Abstiegsregelung zur Folge. Aus der Landesliga beispielsweise steigen mindestens sechs und bis zu acht Mannschaften direkt ab.

Wie schaut die Abstiegsregelung in der Kreisliga A3 konkret aus?

Der Meister der Kreisliga B5 steigt direkt auf. Das dürfte der SV Haslach sein. Er wäre somit Mannschaft Nummer 16. Damit wäre die Sollstärke wieder erreicht.

Allerdings steigt natürlich auch der Meister der Kreisliga A3 in die Bezirksliga auf. Das wäre im Moment die SG Unterzeil/Seibranz. Somit wären es wieder nur 15 Mannschaften.

Nun kommt die Bezirksliga ins Spiel. Aus der steigen voraussichtlich zwei Mannschaften ab, die geografisch in die Kreisliga A3 gehören. Das ist einerseits der SV Neuravensburg als abgeschlagenes Schlusslicht. Und andererseits der SV Beuren, der auf das rettende Ufer auch schon einen ordentlich Rückstand hat (und übrigens in der neuen Saison eine Spielgemeinschaft mit der TSG Rohrdorf bilden wird).

Das bedeutet: Ein Team füllt auf 16 auf, für das andere muss Platz gemacht werden – was schon mal einen direkten Absteiger aus der A3 bedeuten würde.

Was könnte noch passieren?

Es gibt noch zwei weitere Kreisliga-B-Staffeln, aus denen Teams in die Kreisliga A3 aufsteigen könnten, wenn sie es wollen – was wiederum die Zahl der Absteiger erhöhen würde.

Einmal die B1, in der die Zweiten Mannschaften der Bezirksliga spielen. Hier kommt realitsisch aber nur der FC Leutkirch II in Frage. Er ist derzeit Fünfter – könnte aber aufsteigen, wenn er mindestens Platz 4 erreicht und die ersten Drei verzichten.

Die andere Spielklasse ist die B4, die Reserve der Kreisliga A2 (Bodensee-Staffel). Aus dieser Liga haben laut Fuchs einige Mannschaften angedeutet, dass sie aufsteigen wollen. Tabellenführer ist beispielsweise der TSV Schlachters II.

Der Bezirksspielleiter hat allen Vereinen eine Frist gesetzt, bis wann sie erklären müssen, ob sie im Erfolgsfall ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen: bis zum 1. Mai.

Was heißt das unterm Strich?

Obwohl die A3 auf 16 Vereine aufgestockt wird, wird aufgrund der Zugänge von oben und unten mindestens ein Teams absteigen. Viel wahrscheinlicher sind aber zwei. Im Extremfall sogar drei.

Wieso spielt die Kreisliga B6 in dieser Rechnung keine Rolle?

Ganz einfach: Der Verband hat hier etwas geändert. Früher war es tatsächlich so, dass Teams aus der eigenen „Reserveliga“ in die Kreisliga A3 aufsteigen konnten.

Auf diese Weise hatten unter anderem der TSV Heimenkirch und der TSV Wohmbrechts sich selbst vor der Kreisliga B gerettet. Die „Erste“ war eigentlich sportlich abgestiegen, die „Zweite“ parallel aber so gut, dass sie aufgestiegen ist.

Diese Konstellation ist jetzt nicht mehr möglich. Wenn ein Team aus der Kreisliga B6 aufsteigen möchte, wird es nun fix der Kreisliga A1 zugeteilt, die im Raum Ravensburg angesiedelt ist. Im Gegenzug ist – wie oben beschrieben – die Kreisliga B4 nun aufstiegstechnisch der Kreisliga A3 zugeordnet.

Weshalb hat der WFV diese Zuteilung geändert?

Es ist die sportlich fairere Lösung. Ein Abstieg ist dann wirklich ein Abstieg – ein vereinsinterner „Ligatausch“ nicht mehr möglich.

Was bedeutet das konkret für den FC Lindenberg?

Der FC Lindenberg II spielt in der Kreisliga B6 eine überragende Saison und ist klarer Tabellenführer. Allerdings kann das Team von Marco Giuffrida nicht den „Retter“ für die Erste Mannschaft spielen. Würde der FCL II das Aufstiegsrecht annehmen, käme er in die Kreisliga A1 (Ravensburg). „Das ist keine Option“, sagt Kraus.

Der FC Lindenberg werde das Aufstiegsrecht für die Zweite Mannschaft deshalb nicht annehmen. Zumal Kraus betont: „Wir müssen den Klassenerhalt mit diesem Kader aus eigener Kraft schaffen.“

Wie geht der FC Lindenberg den Abstiegskampf an?

Das Team von Trainer Daniel Feistle hat an diesem Sonntag die schwere Auswärtsaufgabe bei Tabellenführer Unterzeil/Seibranz. Danach folgen drei Heimspiele in Folge gegen direkte Kontrahenten: Amtzell, Weiler II, Scheidegg. „Die müssen wir gewinnen. Wir werden alles auffahren, was wir haben“, kündigt Kraus an.

Konkret nennt er Maxi Haberbosch, Nico Huber und Maximilian Orgis, die trotz Studium im Abstiegskampf mithelfen sollen. Vor allem mit ihrer Erfahrung und ihrer Körperlichkeit. Attribute, die beim Tabellendreizehnten zuletzt gefehlt haben. Aber auch die Trainingsleistungen stimmen Kraus für die letzten sieben Saisonspiele optimistisch.

Was bringt die Zukunft für die Kreisliga A3?

Der WFV verändert seine Spielklassenstruktur. Ab 2024/25 gibt es zum Beispiel nur noch zwölf Bezirksligen (statt 16). Und auch im Bezirk Bodensee könnte sich etwas tun.

Da die Zahl der Mannschaften immer weiter zurückgeht, schließt Fuchs nicht aus, dass die derzeit drei Kreisligen A (Ravensburg, Bodensee, Allgäu) in näherer Zukunft zu zwei zusammengelegt werden.