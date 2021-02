So läuft der Wechselunterricht am Gymnasium in Lindenberg

Die Q12 am Gymnasium Lindenberg ist im Wechselunterricht. Tageweise wird zuhause und in der Schule gelernt. Warum sich manche Schüler damit schwer tun.

11.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Abschlussklassen am Gymnasium Lindenberg wurden für den Wechselunterricht in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe A kommt montags in die Schule, Gruppe B dienstags – in der Woche darauf wird getauscht. Die Schüler, die zuhause bleiben, werden per Video zugeschaltet. „Das Problem ist jedoch, dass sich die Gruppen teilweise aus Datenschutzgründen nicht hören dürfen“, erzählt Langes. Die Lehrer müssten deshalb über Kopfhörer mit Mikrofon vermitteln. „Sie müssen alles wiederholen, was die Schüler im Klassenzimmer sagen. Das ist unheimlich anstrengend.“