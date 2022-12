So läuft der Unterricht in „Dialekt und Tradition“ in Oberreute

Das besondere Angebot an der Grundschule in Oberreute wird gut angenommen. Vor den Weihnachtsferien lernten die Kinder etwa, wie man SChindeln herstellt.

25.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Gut angelaufen ist der Unterricht in „Dialekt&Tradition“, den die Grundschule Oberreute seit wenigen Wochen in der ersten und zweiten Klasse anbietet. „Der Unterricht nimmt Fahrt auf“, freut sich Bürgermeister Stefan Schneider, der die Idee zu dem Angebot hatte.

Oberreute ist eine Landgemeinde. Da spielen Traditionen noch eine wichtige Rolle. Und auch der Dialekt wird zumindest teilweise noch gesprochen. Beides solle erhalten bleiben, wünscht sich der Rathauschef. Ansetzen will er bei den Kleinen. Und das kommt im Dorf offenbar an. 28 Mädchen und Buben nehmen an dem Unterricht teil, der immer in der fünften Stunde am Donnerstag abgehalten wird. Es sind deutlich mehr Schüler als Schneider erwartet hatte.

Zehn Bürher halten den Unterricht in "Dialekt und Tradition"

In der letzten Stunde vor den Weihnachtsferien beispielsweise haben die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse gelernt, wie man Schindeln herstellt und etwas über die traditionellen Begriffe erfahren. Ortsheimatpfleger Armin Lingg sowie Max Hutter und Stefanie Rossmann haben den Unterricht gestaltet. Sie gehören zu den derzeit zehn ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger, die die Stunden abhalten.