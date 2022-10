So läuft die Großbaustelle von Hochland in Heimenkirch

Die Arbeiten liegen laut Unternehmen im Zeitplan. Bald ist eine halbseitige Sperrung der B32 durch Heimenkirch erforderlich.

08.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Bauarbeiten am Parkhaus für Mitarbeitende von Hochland in Heimenkirch gehen nach Unternehmensangaben zügig voran: Der Rohbau des Technikkellers, die unteren drei Stockwerke des Haupttreppenhauses sowie das Fundament des Parkhauses wurden fertiggestellt. Derzeit laufen noch Massivbauarbeiten am Haupttreppenhaus im Westen des Gebäudes. Der Baufortschritt liegt laut Hochland im Zeitplan – am 4. Oktober hat der Aufbau des Systemparkhauses begonnen.

Im ersten Schritt werden die Fluchttreppenhäuser in Betonbauweise auf der Nord- und Südseite des Baufeldes errichtet. Bereits eine Woche später beginnt der Stahlbau der Parkdecks. Aufgrund des Kranbetriebs und den Entladearbeiten der anliefernden Lkw ist eine halbseitige Sperrung der B32 in Richtung Meckatz nötig. Diese befindet sich im Bereich des Baufelds zwischen der Tannenfeldstraße und der Einfahrt auf das Hochland-Gelände.

Sperrung der B32 durch Heimenkirch im Oktober

Die halbseitige Sperrung erfolgt zwischen dem 10. Oktober und dem 4. November. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Derzeit laufen ebenso die Planungen zur Straßenanbindung der B32 an das Parkhaus. Dazu wird im nächsten Jahr unter anderem eine Linksabbiegerspur in der Bundesstraße sowie eine Werksumfahrung für die Feuerwehr gebaut. Die Anwohner hat Hochland am Mittwoch bei einem Infoabend informiert.

Lesen Sie dazu auch: Hochland produziert weiter Käse in Russland