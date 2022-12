So lief die Hinrunde für die Westallgäuer Teams in der Saison 2022/23

Böse Buben, ein treffsicherer Trainer und ein Spiel mit 19 Toren: In den Fußball-Kreisligen war in der Hinrunde ganz schön was geboten. Eine Zwischenbilanz.

10.12.2022 | Stand: 09:55 Uhr

Endlich Winterpause. In den Kreisligen ruht der Ball. Höchste Zeit, sich die heimischen Vereine genauer anzusehen. Hier kommt eine Zwischenbilanz – mit jeweils drei Fakten pro Team.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.