So lief die Premiere des Schmugglerlaufs in Oberreute ab

Mehr als 100 Teilnehmer belohnen den SV Oberreute für seinen Mut in Sachen Wetter.

20.09.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Auf die Spuren der Schmuggler haben sich 101 Teilnehmer beim Schmugglerlauf gemacht, dem ehemaligen „Walk & Run for Fun“ des SV Oberreute. Eine Zahl, die den Vorsitzenden des Sportvereins glücklich machte: „Bei dem kühlen und bis zum Start recht nassen Wetter konnten wir die Zahl an Läufern und Walkern überhaupt nicht einschätzen“, sagte Martin Höbel nach der Premiere unter neuem Namen.

Der Mut der Veranstalter, den Lauf nicht abzusagen, hat sich jedoch gelohnt: Pünktlich zum Start um 13 Uhr bis in den späten Nachmittag hinein blieb es trocken – es spitzelte sogar die Sonne heraus.

Keine Zeitmessung beim Schmugglerlauf in Oberreute

So wärmten sich Frauen, Männer und zahlreiche Kinder vor der Turnhalle unter der Leitung von Steffi Rossmann zunächst zu rhythmischer Musik auf, bevor die Hobbysportler motiviert auf die Strecke gingen. Drei angeführte Trailrunner-Gruppen gab es. Eine Zeit wurde freilich nicht gemessen, schließlich ist der Schmugglerlauf wie sein Vorgänger eine Breitensport-Veranstaltung, bei der der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen soll. So sahen es auch einige Familien, die mit ihren Kindern die 13 oder die sechs Kilometer lange Runde absolvierten.

Exakt 101 Trail-Runner und Nordic Walker sind beim Schmugglerlauf in Oberreute auf die teils neu zusammengestellten Strecken gegangen. Am Kalten Brunnen gab es kostenlose Verpflegung. Bild: Simone Schmid-Berger

So manchen kleinen Läufer „plagte“ jedoch der steile Anstieg am Freibad ordentlich. „Da wir die Veranstaltung ja nun Schmugglerlauf nennen, wollten wir natürlich den Schmugglerpfad oben im Hochsträß einbeziehen“, sagte Höbel zur Streckenführung. Die Abwechslung von Wald- und Aussichtswegen genossen die Trailrunner sichtlich. Auch die vielen Walker kamen auf ihre Kosten. Am Kalten Brunnen versorgten Helfer die Sportler kostenfrei mit reichlich Tee, Wasser, Obst und Kuchen.

Wie in den vergangenen Jahren auch, nahm jeder Teilnehmer mit seiner an der Verpflegungsstelle abgestempelten Starterkarte an einer großen Tombola teil. Die Raiffeisenbank Westallgäu war auch in diesem Jahr wieder als Kooperationspartner dabei. Sie zahlte den ersten 100 Kunden, die sich angemeldet hatten, die Startgebühr. „Wegen der schlechten Wetteraussichten hatten sich allerdings nur gut 60 Läufer bei uns im Vorfeld registriert“, berichtete Bankvorstand Hans-Peter Beyrer.

