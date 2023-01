So viel Geld fließt in die Schulen im Westallgäu

Der Neubau der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg läuft. Zudem plant der Landkreis Lindau weitere Großprojekte im Bildungsbereich - auch im Westallgäu.

31.01.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Ein Schulbau läuft, zwei weitere sind geplant: In die Bildung wird der Landkreis Lindau heuer und in den kommenden Jahren zig Millionen Euro investieren. „Wir wollen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner der heimischen Wirtschaft sein“, sagte Landrat Elmar Stegmann bei den Beratungen im Haushaltsausschuss des Landkreises. Dafür macht der Landkreis heuer erstmals wieder neue Schulden.

