Kultur- und Sportzentrum Opfenbach: Außenbereich soll multifunktional werden

Umgestaltung kostet 1,3 Millionen, die Gemeinde hofft aber auf 60 Prozent Förderung für die Maßnahmen an den Außenanlagen.

21.02.2023 | Stand: 09:53 Uhr

Die Gemeinde Opfenbach will die Freiflächen beim Kultur- und Sportzentrum umgestalten. Das Projekt beschäftigt den Gemeinderat seit längerer Zeit. Jetzt liegen konkrete Zahlen auf dem Tisch.

Seit 2014 ist das Kultur- und Sportzentrum in Opfenbach in Betrieb. Schon damals stand fest, dass die Gemeinde auch die Parkflächen an der Ostseite des Gebäudes neu gestalten will. Passiert ist bis heute zwar noch nichts. Doch bereits seit 2021 ist klar: Um das Vorhaben zu realisieren, will die Kommune Geld aus der Städtebauförderung nutzen. Zielsetzung für den beauftragten Planer Jörg Schneider von BS Landschaftsarchitekten in Lindenberg war es, mehr Parkplätze zu schaffen – und zugleich das Kultur- und Sportzentrum besser sichtbar zu machen. Bereits vor gut einem Jahr hat sich der Gemeinderat für eine recht umfangreiche Lösung entschieden. Es ist vorgesehen, die vorhandene Fläche komplett umzugestalten.

Platz soll multifunktional werden

Am Ende sollen 55 Parkplätze entstehen – allerdings mit einer durchgehenden Bepflanzung mit Bäumen, unter denen die Fahrzeuge parken können. Zudem soll es eine 40 mal 15 Meter große Freifläche geben, auf der sich ein kleines Festzelt stellen ließe. So soll der Platz, der bislang einzig Parkfläche ist, künftig multifunktional sein. Klar ist inzwischen auch, dass es zwar keine Carports mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach auf dem Platz geben soll, wohl aber Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Hier will die Gemeinde nun auch zusätzliche Kapazitäten für Standplätze für das geplante E-Carsharing-Projekt der Firma Deer schaffen.

Jetzt hatte Schneider eine konkrete Kostenberechnung mit in den Gemeinderat gebracht. Demnach sind für die Umgestaltung 1,27 Millionen Euro zu berappen. Bürgermeister Matthias Bentz seinerseits informierte das Gremium darüber, dass die Gemeinde mit einem Fördersatz von 60 Prozent der anrechenbaren Kosten rechnen könne. Bentz schätzt, dass am Ende so 600.000 Euro an Fördergeld fließen könnte.

Gemeinderatsbeschluss fällt einstimmig aus

Vor diesem Hintergrund beschloss das Gremium aus Opfenbach einstimmig, dass der Förderantrag gestellt werden soll. Anschließend können die Arbeiten ausgeschrieben werden. Das wäre auch der letztmögliche Zeitpunkt, das Projekt doch noch zu stoppen, antwortete Bentz auf eine entsprechende Frage des Dritten Bürgermeisters Herbert Bader.

Erfolgt die Ausschreibung im Herbst, könnten die Arbeiten im Sommerhalbjahr 2024 starten, sodass der neu gestaltete Platz dann ab Herbst nächsten Jahres zur Verfügung steht.