Soll die Gemeinde Heimenkirch bei der Kitzrettung mitbezahlen?

Der Jäger Hubert Rast stellt beim Gemeindeerat Heimenkirch den Antrag, der Markt solle eine Drohne kaufen und das Gerät auch für andere Zwecke nutzen.

23.07.2022 | Stand: 17:20 Uhr

Hubert Rast ist Jäger. Er tritt für eine ausgewogene Zahl von Rehen in seinem Pachtbereich in Heimenkirch ein. Vor diesem Hintergrund hat er jetzt im Bürgergespräch bei der Gemeinderatssitzung auf ein Thema aufmerksam gemacht, das ihn bewegt: der Tod von Rehkitzen durch Mähmaschinen von Landwirten. Und er bot dem Gremium eine Lösung an. Mit einer Drohne ließe sich ein Feld vor dem Abmähen auf abgelegte Kitze kontrollieren. Er sei bereit, die Aufgabe als Drohnenpilot ehrenamtlich zu übernehmen und beantragte, dass die Gemeinde die Drohne für 7500 Euro beschafft.

40 tote Kitze in Heimenkirch

Von 40 getöteten Kitzen bei Mäharbeiten allein in diesem Jahr in Heimenkirch wisse er, sagt Rast auf Nachfrage unserer Redaktion. Da die tödlichen Unglücke außerhalb der Jagdzeit geschähen, werde keines dieser Tiere auf die vom Landratsamt festgelegte Abschussquote angerechnet. Die Folge: Er als Jäger sei dennoch gehalten, die Quote zu erfüllen, mit der Folge, „dass wir bald keine Rehe mehr haben“, sagt Rast. Erfahrungen mit Drohnen seien vielfach vorhanden. Ein anderer Jagdpächter in Heimenkirch habe mithilfe der Drohne und einer daran installierten Wärmebildkamera mehrere Kitze aufgespürt. Helfer konnten sie aus dem Feld holen und vor dem Tod bewahren. In gleicher Weise gingen Jagdpächter in Niederstaufen vor.

Feuerwehr Heimenkirch braucht keine Drohne

Er selbst hat sich eine Drohne ausgeliehen. Sie habe aber wegen der durch den Akku begrenzten Flugzeit nicht ausgereicht, um Felder ganz abfliegen zu können. Eine geeignete Drohne koste 7500 Euro. Einsetzen lasse sie sich auch für allgemeine Zwecke der Gemeinde oder bei der Feuerwehr, argumentierte Rast. Das Thema hatte der Jäger im Vorfeld bereits mit Bürgermeister Markus Reichart besprochen. Der sprach darüber mit der Feuerwehr. „Von dort kam das klare Signal, dass sie keine Drohne benötigen.“ Für die Gemeinde selbst sieht Reichart keinen Bedarf.

Stellvertretender Bürgermeister Gerhard Kempter hält Rasts Vorschlag hingegen für interessant. Er schlug vor, gemeinsam mit der Jagdgenossenschaft nach einer Lösung zu suchen. Auch Dritter Bürgermeister Xaver Schneider möchte „abklären, ob weitere Jagdpächter mitmachen“. Und Georg Lindl brachte ins Spiel, die Anschaffung der Drohne zum Leaderprojekt zu machen und Fördergelder zu erhalten. Er gab jedoch zu bedenken: „Wenn alle Landwirte gleichzeitig mähen, kommt man mit einer Drohne nicht weit.“ Reichart warb am Ende dafür, „im Gespräch zu bleiben“. Und: „Vielleicht ist das ein Thema für die nächste Jagdversammlung.“