Solo-/Duo-Wettbewerb: Sechs Verbandssieger kommen aus dem Westallgäu

Ein Vorspiel vor der Jury ist in Zeiten der Pandemie nicht möglich. Wie der Wettbewerb abgelaufen ist und welche Musiker besonders gut abgeschnitten haben.

09.05.2021 | Stand: 17:56 Uhr

Auf digitalem Weg hat der Allgäu-Schwäbische Musikbund (ASM) in diesem Jahr den Solo-/Duo-Wettbewerb ausgerichtet. Aus dem Verbandsentscheid gingen einige Westallgäuer als Sieger und Siegerinnen hervor. Die Sing- und Musikschule Westallgäu war mit zehn jungen Musikern vertreten und stellt gleich vier schwäbische Verbandssieger.

Anstatt des Vorspiels vor einer Fachjury sehen sich die Wettbewerbsteilnehmer in Zeiten der Pandemie mit der Herausforderung konfrontiert, ihren Beitrag als Video aufzuzeichnen, der dann an das Preisgericht geschickt wird. Obwohl diese Form relativ unpersönlich ist, nimmt Musikschulleiter Martin Ess noch immer eine gute Motivation bei den Schülerinnen und Schülern wahr, sich dem Wettbewerb zu stellen. „Es ist ja einer der ganz wenigen Zielpunkte, die man zur Zeit noch ansteuern kann“, sagt Ess.

Jury tagt in Videokonferenz

Auch die Jury tagte bei diesem Solo-/Duo-Wettbewerb digital. Zwölf Fachleute begutachteten in einer Videokonferenz 112 Beiträge des Musikernachwuchses aus ganz Schwaben. Eine Siegerehrung ist freilich nicht möglich. Der ASM hat versprochen, eine Video-Collage mit den besten Beiträgen zu erstellen, „um die Sieger in besonderer Form zu würdigen.“ Gestern hat der ASM außerdem Urkunden an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen verschickt.

Sieger und weitere Erfolge

In ihrem Fach und ihrer Altersklasse haben folgende Schülerinnen und Schüler der Sing- und Musikschule Westallgäu den besten Beitrag eingereicht und wurden mit einem Sieg belohnt: Hannes Mullis am Schlagwerk erreichte 99 von 100 möglichen Punkten, die Tenorhornistin Emma Steinhauser erhielt 98 Punkte, Eva Wegman mit der Trompete 95 Punkte und der Schlagwerker Linus Müller 94 Punkte.

Weitere Westallgäuer Verbandssieger sind der Trompeter Leopold Stiebler vom Musikverein Hergensweiler (99 Punkte) und die Schlagwerkerin Katharina Stokklauser aus Stiefenhofen von der Musikschule Oberallgäu Süd (98 Punkte).

Weitere Erfolge

Mit 94 Punkten erreichte von der Sing- und Musikschule Westallgäu die Trompeterin Hanna Lusia Mangold 94 Punkte und damit einen „ausgezeichneten Erfolg“. Die Note „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ erhielten: das Klarinettenduo Lea Haslach und Isabel Blank (89 Punkte) sowie die Klarinettistinnen Johanna Kimpfler (87 Punkte), Sarah Wasmer (84 Punkte) und Antonia Schlank (82 Punkte).