Sommer 2023: Diese Veranstaltungen im Westallgäu sind geplant

Open-Air-Konzerte, Blasmusik, Streetfood,Heimatgeschichte, Märkte und Marktfeste: Bis September gibt es fast jedes Wochenende Veranstaltungen. Eine Übersicht.

26.05.2023 | Stand: 05:31 Uhr

Der Sommer nimmt so langsam Fahrt auf – und er füllt die Terminkalender. Einige große Feste und Veranstaltungen stehen an. Vor allem im Juni, Juli und August ist im Westallgäu an (fast) jedem Wochenende was geboten. Teilweise finden sogar mehrere herausragende Veranstaltungen gleichzeitig statt, sodass man sich wünschte, an mehreren Orten gleichzeitig sein zu können. Unsere Auflistung soll eine Orientierung geben – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

26. bis 29. Mai

Samstag bis Montag Streetfood-Markt in Lindau

Sonntag Jubiläumsfest 50 Jahre Trachtenverein Stiefenhofen

2. bis 4. Juni

Sonntag Frühlingsfest in Röthenbach

16. bis 19. Juni

Samstag Parknachtfestival in Lindenberg

23. bis 25. Juni

Samstag Open-Air „Woodstockenweiler“ in Hergensweiler, Marktfest in Heimenkirch, Kinderfest in Scheidegg

Samstag und Sonntag Sportplatzfest in Scheffau

29. Juni bis 2. Juli

Donnerstag Open-Air mit „Quadro Nuevo“ in Lindenberg

Freitag „Kleine Kunst auf kleinen Plätzen“ in Weiler

Freitag bis Sonntag Marktfest in Oberstaufen

Samstag Open-Air „Allm on Air“ in Allmannsried

Samstag und Sonntag Musik-Open-Air in Maierhöfen

7. bis 11. Juli

Donnerstag bis Montag Kinder- und Heimatfest in Isny

Samstag Historischer Salzzug von Immenstadt nach Simmerberg mit Salzfest in Simmerberg, Stadtfest in Lindau

13. bis 16. Juli

Donnerstag bis Sonntag Bezirksmusikfest in Unterreitnau (Lindau) mit großem Festumzug der Musikkapellen am Sonntag.

Freitag Händlerflohmarkt und Salsanacht in Wangen

Samstag Stadtfest in Lindenberg

20. bis 23. Juli

Donnerstag bis Sonntag Kinder- und Heimatfest in Wangen

Freitag „Dämmerschoppen im Park“ in Maierhöfen (Trachtler)

Freitag bis Sonntag Historisches Theaterstück „Zeitreise“ aus der Feder von Gerd Zimmer in Weiler

Samstag Marktfest in Scheidegg (Ausweichtermin Sonntag)

Samstag Eistobellauf Maierhöfen

Sonntag Dorffest in Opfenbach, Bauernmarkt in Oberreute

28. bis 30. Juli

Freitag Auftakt Theaterfestival Isny (bis 5. August)

Samstag U&D in Lindau, Schützenfest in Oberreute

Samstag und Sonntag „Summer Jam“ in Wohmbrechts, Dorffest in Scheffau

4. bis 6. August

Samstag und Sonntag Töpfermarkt in Isny

Sonntag Waldfest der Musikkapelle in Grünenbach, „Picknick in Weiß“ in Oberstaufen

11. bis 13. August

Freitag bis Sonntag Burgfest in Neuravensburg, Streetfood-Markt in Oberstaufen

18. bis 22. August

Freitag Nachtflohmarkt in Weiler

Samstag Landjugend-Festzelt in Weiler

Dienstag Benefiz-Open-Air mit der Bundeswehr-Big-Band und Laith Al-Deen in Oberstaufen (Parkplatz Hündle-Bergbahn)

25. bis 27. August

Freitag und Samstag Käse- und Gourmetfest in Lindenberg

Samstag und Sonntag Sommerfest der Musikkapelle in Maria-Thann

Samstag Töpfermarkt in Eglofs

Sonntag Rasentraktor-Rennen in Heimenkirch (HC Riedhirsch)

7. bis 10. September

Donnerstag bis Sonntag Alpsommer- und Heimatfest in Maierhöfen mit Jubiläumsfeier 75 Jahre Trachtenverein.

Sonntag Kunsthandwerkermarkt in Weiler

15. bis 17. September

Freitag Viehscheid in Oberstaufen

Sonntag Radkriterium in Wangen

22. bis 24. September