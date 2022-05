Sonne, Holz, Windkraft: Wie kann Maierhöfen das Gas aus Russland ersetzen?

Bürgermeister Martin Schwarz macht sich Gedanken über den Gasverbrauch seiner Gemeinde. Welche Rechnung er aufgestellt hat und was das für Maierhöfen bedeutet.

22.05.2022 | Stand: 12:06 Uhr

Bei der Bürgerversammlung in Maierhöfen brachte Rathauschef Martin Schwarz die Anwesenden nicht nur in puncto Finanzen auf den neuesten Stand. Vielmehr machte Schwarz deutlich, dass die Auswirkungen von Krieg und Klimawandel auch zu Problemlösungen in den Kommunen führen müssen. Am Ende des Abends wurde der Bürgermeister noch mit einem Geschenk überrascht.

Finanzen „Wir sind gut aufgestellt und auf der sicheren Seite“, sagte Schwarz zu den ungefähr 30 anwesenden Gästen. Bei den Schulden gehe die „Fieberkurve“ nach unten. Der Schuldenstand sei mit 36.000 Euro sehr gering und auf der hohen Kante habe man 2,2 Millionen Euro.

Energieverbrauch „Beim Blick auf den Gasverbrauch, dessen Zahlen die Thüga vorlegte, bin ich sehr erschrocken, wie viel die Gemeinde pro Jahr braucht“, sagte der Bürgermeister. Zwar kämen die 21 Millionen Kilowattstunden zum größten Teil von der Industrie. Dennoch stelle sich hier die Frage: Wie kann man das Gas aus Russland

(Lesen Sie auch: Haushalt 2022: Maierhöfen plant neues Baugebiet und muss höhere Umlagen bezahlen)

Bürgerfragen Aus der Gemeinde griff schließlich Christian Prinz gleich die Energiefrage auf. Er wollte wissen, wie für das geplante Neubaugebiet das Energieproblem gelöst werden soll. Hier stünde man noch ganz am Anfang und es sei noch keine Diskussion darüber geführt worden, sagte Schwarz. Ein Gedankengang im Gemeinderat sei eine Anlage mit Holzhackschnitzel gewesen, aber man sei für alles offen. An das Thema Energie knüpfte auch Stefan Rist. „Wäre es auch möglich, keine Erdgasleitung in das Neubaugebiet zu legen?“, wollte er wissen. Als Konzessionsgeber könne die Gemeinde entscheiden, ob eine Leitung gelegt werde oder nicht. Aber wenn sich schon Häuslebauer für eine Leitung mit Gas entschieden habe, sei es eher schwierig, davon abzukommen, so der Rathauschef.

(Lesen Sie auch: Absage 2022: "Der Viehscheid in Maierhöfen ist Geschichte")