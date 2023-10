Sounday Big Band liefert fetten Sound und coolen Groove

Die Sounday Big Band gibt mitreißende Konzerte im Kornhaus in Weiler. Mit welchen Stücken die Musiker das Publikum begeistern.

Von Matthias Ströse

02.10.2023 | Stand: 10:04 Uhr

Diese Big Band ist an Spielfreude kaum zu bremsen. An jenem Konzertabend im Kornhaus in Weiler stimmt einfach alles: Die Rhythmusgruppe wirkt fabelhaft zusammen, die Bläser spielen knackig, sorgen präzise für Fülle und Harmonie, Gesangssoli runden einige Beiträge ab und alle Musikerinnen und Musiker zeigen über das gesamte Programm ganz viel Leidenschaft für Jazz, Funk, Latin oder Blues. Die Lust an der Musik scheint sogar so groß zu sein, dass die Band die Bühne des ausverkauften Kornhauses wohl deshalb bereits drei Minuten zu früh betritt.

