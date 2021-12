Specht: Höhlenbaumeister schätzt das Futterhäuschen

Bis zu 12.000 Mal hammert der Specht täglich. Und das mit einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Was ihm an Futterstellen gefällt.

18.12.2021 | Stand: 05:51 Uhr

Wer an seiner Futterstelle Meisenknödel, Nüsse oder Sonnenblumenkerne anbietet, hat in den nächsten Wochen gute Chancen, einen der hübschen Buntspechte zu beobachten. Die schwarz-weiß-rot gefärbten Vögel sind unsere häufigsten Spechte. Sie leben vor allem in Wäldern, aber auch in Feldgehölzen, Parks und Gärten.

Erkennbar sind sie an ihren tiefroten Unterschwanzdecken, der ungefleckten Unterseite und dem geschlossenen, schwarzen Nackenband. Die Männchen tragen im Gegensatz zu den Weibchen zudem einen roten Nackenfleck. Buntspechte ernähren sich in erster Linie von Holz bewohnenden Insekten und deren Larven, die sie mit Hilfe ihrer wurmförmigen, mit Widerhaken besetzten Zungen sogar aus Fraßgängen herausziehen können. An die Samen von Nadelbäumen gelangen sie, indem sie die Zapfen in Rindenspalten klemmen und dann mit ihrem Meißelschnabel aufhämmern.

Buntspecht: Im Winter besucht auch ein Höhlenbaumeister aus dem Wald unser Futterhaus. Bild: Thomas Gretler

Geeignete Rindenspalten werden gerne regelmäßig aufgesucht – man spricht daher auch von regelrechten „Spechtschmieden“. Buntspechte bringen ihre Jungen zwischen April und Juni in Nisthöhlen zur Welt, die sie mit ihrem Meißelschnabel in alte Baumstämme hacken. Wenn die Spechte eine Nisthöhle zimmern, hämmert ihr Schnabel sehr schnell auf und nieder. Um dabei das Gehirn vor Stoßverletzungen zu schützen, ist der Schnabelschädel nach dem „Stoßdämpferprinzip“ federnd am Gehirnschädel befestigt.

Etwa 12.000 hammert der Specht täglich und das mit 25 Stundenkilometern. Bild: Thomas Gretler

Specht hat kräftige Halsmuskeln

Auch die kräftigen Halsmuskeln dämpfen die Schläge ab, die beim Höhlenbau, beim Nahrungserwerb und beim Trommeln entstehen. Diese anatomischen Anpassungen sind für Spechte überlebenswichtig: Beim Hämmern und Trommeln prasselt der Spechtschnabel mit einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern auf und nieder – und das bis zu 12.000 Mal am Tag!

