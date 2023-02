Spendenaktionen zum Jubiläum von Baldauf Käse: So viel ist gesammelt worden

Zur Spendenübergabe kamen sie an den Firmensitz in Goßholz (von links): Roman Maurus (CCARA), Robert Veldhuis (Freundeskreis Oaxaca), Lieselotte Häge (Zeltschule), Geschäftsführer Georg Baldauf, Romina Rauner (Mummy’s Daycare), Zentralen-Geschäftsführer Frank Kessler und Swantje Burmester (Freundeskreis Oaxaca). Das kleine Foto zeigt die Kässpätzle-Verkaufsaktion in Goßholz.