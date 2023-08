Sperrung der B32 in Heimenkirch: Hochland-Parkhaus ist fast fertig

In gut einem Monat ist das monumentale Gebäude auf dem Hochland-Gelände in Heimenkirch fertig. Es hält ein paar Besonderheiten bereit.

19.08.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Seit Monaten ist in Heimenkirch zu beobachten, wie in der Kemptener Straße das Parkhaus der Firma Hochland in die Höhe wächst. Dieses Gebäude ist ein Baustein im großen Umbau- und Erweiterungsprojekt, das der Käsehersteller an seinem Stammsitz im Westallgäu bis 2030 umsetzt. Aktuell ist die B32 in Heimenkirch gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Parkhaus-Zufahrt, die bis einschließlich 1. September andauern. Informationen zum neuen Parkhaus und zum Fortgang der Baumaßnahmen gibt Andreas Ihler von der Firma Hochland.

