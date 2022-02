Sport mit besonderem Flair: Frauenlauf am Bodensee erhält Yoga-Zuwachs

Am Bodensee findet im Mai mit dem Frauenlauf eine Veranstaltung mit besonderem Flair statt.

Bregenz Die Laufsaison 2022 rückt näher. Für den Leiblachlauf in Hergensweiler am 26. März haben sich schon über 170 Sportlerinnen und Sportler angemeldet. Und auch andernorts planen die Veranstalter so langsam aber sicher.

„Ohne Frauen läuft nichts. Das ist unser Motto“, sagt Patricia Zupan-Eugster. Sie organisiert gemeinsam mit ihrer Schwester Verena Eugster federführend den Bodensee-Frauenlauf. Dessen 13. Auflage findet am 21. Mai statt – und wartet mit einem neuen Highlight auf: Am Vortag findet nach Angaben der Veranstalter „das größte Yoga-Festival am Bodensee“ im Fußballstadion Bregenz statt.

Frauenlauf geht in Österreich über die Bühne

Auch der Frauenlauf geht auf österreichischem Boden über die Bühne. Start ist um 15 Uhr am (ehemaligen) Strandhotel Kaiserstrand in Lochau. Am Bodenseeufer entlang führt die Strecke dann nach Bregenz ins Stadion – ähnlich wie der Dreiländermarathon, der in diesem Jahr am 9. Oktober stattfindet.

Der Bodensee-Frauenlauf am Ziel. Bild: Sportograf

Zur Auswahl stehen beim Bodensee-Frauenlauf zwei Distanzen: fünf und zehn Kilometer. Und wie der Name schon sagt: Teilnehmen dürfen ausschließlich Frauen. Mehr als 4000 Läuferinnen waren in den vergangenen Jahren immer am Start.

DJ sorgt für Stimmung beim Frauenlauf am Bodensee

Entlang der Strecke sorgen sechs DJs für Stimmung. Dreh- und Angelpunkt ist aber das Stadion in Bregenz: Hier gibt es die Startunterlagen, hier ist der Zieleinlauf, hier präsentierten sich auf einer begleitenden Messe verschiedene Aussteller aus den Themenbereichen Gesundheit, Body und Mind.

Und hier findet am 20. Mai das Yoga-Festival statt, bei dem sich so viele Teilnehmerinnen wie noch nie zuvor am Bodensee zum gemeinsamen Üben auf der Matte treffen sollen. Die Teilnahme daran ist kostenlos.

