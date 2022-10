Sportler sollen nicht frieren: Duschen in Wangens Umkleidekabinen sind doch wieder warm

Die Stadt Wangen beheizt das Wasser wieder – auch wenn Gas verbraucht wird. Argenbühl überdenkt noch.

01.10.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Das wird manchen Sportler freuen: Das Wasser in mit Erdgas beheizten Wangener Sporthallenduschen und anderen Umkleiden ist nun doch wieder warm. Die Stadt korrigiert damit ihren vor den Sommerferien eingeschlagenen Kurs. Unterdessen hat der Argenbühler Gemeinderat beschlossen, dass ab Oktober nur noch kaltes Wasser aus den Hähnen kommen soll. Doch auch darüber scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein.

Wangens Oberbürgermeister Michael Lang nennt für die Entscheidung mehrere Gründe. Zum einen könne man jetzt kaum noch Energie sparen, da auch die Heizungen mit Gas laufen und der Effekt nur gering sei, wenn die Duschen kalt blieben. Außerdem plädiert er an die Solidarität. Er sieht warmes Wasser in öffentlichen Duschen auch als Zeichen für die Bürger, die alle mit den Preissteigerungen zurecht kommen müssen. Zu guter Letzt sei da der gesellschaftliche Aspekt. Die Stadt wolle den Sportbetrieb weiterhin ermöglichen – auch vor dem Hintergrund, dass dieser in den vergangenen Pandemie-Jahren bereits stark eingeschränkt oder teils unmöglich war.

Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Argenbühl unter

Roland Sauter, Langs Amtskollege aus Argenbühl, berichtet, dass auch in seiner Gemeinde überlegt wird, die Duschen warm zu lassen. Zwar hatte der Gemeinderat vor zwei Wochen beschlossen, dass Duschen ab dem 1. Oktober kalt bleiben sollen, wenn das Wasser mit Gas erwärmt wird, wie in Eisenharz und Ratzenried. Allerdings mit Vorbehalt, betont Sauter.

Bilderstrecke

Gas, Wasser, Sprit: So können Sie Kosten und Energie sparen

1 von 10 Thermostate auf die empfohlenen Temperaturen einstellen. Im Schlafzimmer sind 16 bis 18, im Wohnzimmer 20 Grad angemessen. Schon ein Grad weniger lässt den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent sinken. Noch einfacher geht das mit programmierbaren Thermostaten. Bild: Karolin Krämer, dpa (Symbolbild) Thermostate auf die empfohlenen Temperaturen einstellen. Im Schlafzimmer sind 16 bis 18, im Wohnzimmer 20 Grad angemessen. Schon ein Grad weniger lässt den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent sinken. Noch einfacher geht das mit programmierbaren Thermostaten. Bild: Karolin Krämer, dpa (Symbolbild) 2 von 10 Heizungen entlüften. Wenn der Heizkörper nicht gleichmäßig warm wird oder gluckert, dann ist vermutlich Luft die Ursache. Durch eine Entlüftung wird wieder effizienter geheizt und somit Energie gespart. Bild: Stephanie Hoenig, dpa (Symbolbild) Heizungen entlüften. Wenn der Heizkörper nicht gleichmäßig warm wird oder gluckert, dann ist vermutlich Luft die Ursache. Durch eine Entlüftung wird wieder effizienter geheizt und somit Energie gespart. Bild: Stephanie Hoenig, dpa (Symbolbild) 3 von 10 Heizkörper nicht blockieren. Heizungen sollten sowohl frei von Möbeln und Vorhängen als auch von Staub und Dreck gehalten werden. Ansonsten staut sich die Wärme und der Raum wird schwächer geheizt. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Symbolbild) Heizkörper nicht blockieren. Heizungen sollten sowohl frei von Möbeln und Vorhängen als auch von Staub und Dreck gehalten werden. Ansonsten staut sich die Wärme und der Raum wird schwächer geheizt. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Symbolbild) 4 von 10 Heizungsrohre und den Bereich darum dämmen. Wände, Fenster, Rollladenkästen, Türen – fast überall kann kostbare Wärme entweichen. Durch das Dämmen wird sie an Ort und Stelle gehalten. Ein Fenster ist beispielsweise undicht, wenn sich ein Blatt Papier herausziehen lässt- Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Heizungsrohre und den Bereich darum dämmen. Wände, Fenster, Rollladenkästen, Türen – fast überall kann kostbare Wärme entweichen. Durch das Dämmen wird sie an Ort und Stelle gehalten. Ein Fenster ist beispielsweise undicht, wenn sich ein Blatt Papier herausziehen lässt- Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) 5 von 10 Heizungen von der Werkeinstellung befreien. Sobald ein Heizkörper auf das Gebäude angepasst ist, kann der Verbrauch um bis zu 15 Prozent sinken – und somit auch die Kosten. Bild: Jens Büttner, dpa (Symbolbild) Heizungen von der Werkeinstellung befreien. Sobald ein Heizkörper auf das Gebäude angepasst ist, kann der Verbrauch um bis zu 15 Prozent sinken – und somit auch die Kosten. Bild: Jens Büttner, dpa (Symbolbild) 6 von 10 Stoßlüften statt Kippen. So tauscht sich die Luft aus, ohne die Wände auszukühlen. Am besten ist es, einen Durchzug durch das Öffnen gegenüberliegender Fenster zu schaffen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Stoßlüften statt Kippen. So tauscht sich die Luft aus, ohne die Wände auszukühlen. Am besten ist es, einen Durchzug durch das Öffnen gegenüberliegender Fenster zu schaffen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) 7 von 10 100 km/h statt 160 km/h auf der Autobahn fahren. So verbraucht ein Mittelklasseauto bis zu zwei Drittel weniger Kraftstoff, was wiederum selteneres Tanken bedeutet. Bild: Roberto Pfeil, dpa (Symbolbild) 100 km/h statt 160 km/h auf der Autobahn fahren. So verbraucht ein Mittelklasseauto bis zu zwei Drittel weniger Kraftstoff, was wiederum selteneres Tanken bedeutet. Bild: Roberto Pfeil, dpa (Symbolbild) 8 von 10 Sparduschkopf verwenden. Der kann in einem Drei-Personen-Haushalt rund 375 Euro pro Jahr sparen. Auch mit Durchflussbegrenzern oder Perlenstrahlern am Wasserhahn wird der Wasserverbrauch reduziert. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) Sparduschkopf verwenden. Der kann in einem Drei-Personen-Haushalt rund 375 Euro pro Jahr sparen. Auch mit Durchflussbegrenzern oder Perlenstrahlern am Wasserhahn wird der Wasserverbrauch reduziert. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) 9 von 10 Regenwasser nutzen. Neben dem Pflanzengießen kann es auch im Haushalt integriert werden. Regenwasserzisterne mit entsprechenden Filtern sind zum Beispiel für die Waschmaschine oder die Klospülung geeignet. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Regenwasser nutzen. Neben dem Pflanzengießen kann es auch im Haushalt integriert werden. Regenwasserzisterne mit entsprechenden Filtern sind zum Beispiel für die Waschmaschine oder die Klospülung geeignet. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) 10 von 10 Alle Glüh- und Halogenlampen durch LED ersetzen. Sie verbrauchen sogar weniger Strom als Energiesparlampen. Bild: Tim Brakemeier, dpa (Symbolbild) Alle Glüh- und Halogenlampen durch LED ersetzen. Sie verbrauchen sogar weniger Strom als Energiesparlampen. Bild: Tim Brakemeier, dpa (Symbolbild) 1 von 10 Thermostate auf die empfohlenen Temperaturen einstellen. Im Schlafzimmer sind 16 bis 18, im Wohnzimmer 20 Grad angemessen. Schon ein Grad weniger lässt den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent sinken. Noch einfacher geht das mit programmierbaren Thermostaten. Bild: Karolin Krämer, dpa (Symbolbild) Thermostate auf die empfohlenen Temperaturen einstellen. Im Schlafzimmer sind 16 bis 18, im Wohnzimmer 20 Grad angemessen. Schon ein Grad weniger lässt den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent sinken. Noch einfacher geht das mit programmierbaren Thermostaten. Bild: Karolin Krämer, dpa (Symbolbild)

Denn inzwischen ist klar, dass in der Carl-Wunderlich-Halle schon bald Geflüchtete aus der Ukraine leben werden. Zum anderen müssten deshalb die Vereine „zusammenrücken“ und Nachteile in Kauf nehmen. Das letzte Wort werde wohl erst bei der nächsten Ratssitzung am 5. Oktober gesprochen. Da fließe auch der Meinungstrend aus den Nachbarkommunen mit ein, schätzt Sauter. Und das Umdenken der Stadt Wangen ist für ihn auch ein Signal.

Lesen Sie dazu auch: Lindau knipst das Licht aus - auch der Hafen bleibt künftig dunkel

Lesen Sie auch