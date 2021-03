Stadt Lindenberg will eine Kita bauen, auf der noch Wohnungen Platz finden

Auf der Lindenhöhe soll eine Kindertagesstätte entstehen. Was genau in der Peter-Dörfler-Straße geplant ist und warum der Bürgermeister den Stadtteil für ideal hält.

22.03.2021 | Stand: 06:45 Uhr

Die Stadt Lindenberg plant den Bau eines neuen Kindergartens in der Peter-Dörfler-Straße. Es wäre die erste Kindertagesstätte auf der Lindenhöhe. Das Besonder an dem Projekt: Über den Räumen sind drei Stockwerke mit Wohnungen geplant. „Jeder redet vom Flächenverbrauch. Da gibt es keinen Sinn, einen einstöckigen Kindergarten in die Landschaft zu bauen“, sagt Bürgermeister Eric Ballerstedt. Der Stadtrat soll am Montag, 22. März, mit einer Änderung des Bebauungsplanes die Weichen für das Vorhaben stellen.