Stadthalle Wangen ist bald keine Flüchtlingsunterkunft mehr

Der Kreis Ravensburg will bis Herbst alle als Flüchtlingsunterkunft genutzte Hallen wieder freigeben. In Wangen und Argenbühl wird es neue Lösungen geben.

03.04.2023 | Stand: 05:20 Uhr

Einen „Dauerkatastrophenfall“ nannte der stellvertretende Landrat Andreas Honikel-Günther die Flüchtlingssituation im Kreis Ravensburg. Bei einer Pressekonferenz erklärte er, wie sich die Zahlen in den jüngsten Wochen entwickelt haben und dass im Sommer Schluss sein soll mit der Hallenbelegung. Das betrifft auch die Stadthalle in Wangen und die Wunderlich-Halle in Eisenharz.

