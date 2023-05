Stadttheater Lindau: Musik mit Ulrich Tukur und Tanz mit der KI

Das Stadttheater Lindau stellt sein Programm für die nächste Saison vor. Darin finden sich viele bekannte Namen. Wer alles am Bodensee auf der Bühne stehen wird.

28.05.2023 | Stand: 05:52 Uhr

Das Kulturamt der Stadt Lindau gibt sein Programm fürs Stadttheater bekannt. Darin kommt eine Reihe bekannter Namen vor, zum musikalischen Teil trägt ein den Lindauern inzwischen vertrautes Orchester aus der Schweiz bei. Auch eine Ballettaufführung mit Künstlicher Intelligenz ist im Angebot.

Ulrich Tukur kommt nach Lindau

Ulrich Tukur tritt nicht als Schauspieler auf die Bühne, er unterhält das Publikum am 14. Dezember mit seinen Rhythmus Boys musikalisch. Bereits zum wiederholten Mal sind Gilla Cremer, Dominique Horwitz, Miroslav Nemec und Tim Fischer in Lindau zu erleben. Philipp Hochmair gibt am 14. Oktober ein Schauspielsolo mit „Werther“ nach Johann Wolfgang von Goethe. Der österreichische Kabarettist Alfred Dorfer verspricht am 3. Dezember kritisch-geistreiche Unterhaltung.

Tanztheater gibt es dreimal im Stadttheater. Ein Pas de deux mit einer von Künstlicher Intelligenz geschaffenen Skulptur kündigt für 23. März Friedemann Vogel vom Stuttgarter Staatsballett an.

Am Konzertprogramm wirken neben dem Schweizer Kammerorchester Chaarts und dem Jugendsinfonieorchester Aargau auch die Lautencompagney mit der Saxofonistin Asya Fateyeva, das Casal Quartett, der Klarinettist David Orlowski mit dem Lautenisten David Bergmüller und ein aus acht Celli bestehendes Ensemble mit. Darüber hinaus wird es wieder „Jazz auf der Hinterbühne“ geben.

Wiedersehen mit Heidi in Lindau

Das „Junge Theater“ hält für Menschen zwischen zwei und 16 Jahren passende Angebote bereit. Von den Pinguinfreunden „Plitsch & Platsch“ über Klassiker wie „Nathan der Weise“ bis hin zu „Heidi“ als musikalisches Stück. Laut Rebecca Scheiner, Betriebsdirektorin des Stadttheaters, greift das Kinder- und Jugendprogramm viele relevante Themen auf wie Freundschaft, Überwachungsstaat, Demenz, sexuelle Orientierung, sexuelle Gewalt, die Kraft des Wortes.

In der zu Ende gegangenen Saison waren laut einer Pressemitteilung einige Veranstaltungen in dem 700 Plätze fassenden Theatersaal ausverkauft. Die Gesamtauslastung lag bei fast 70 Prozent. (ins)

Der Kartenverkauf startet am 17. Juli. Tickets gibt es an der Theaterkasse, (08382) 9113911.