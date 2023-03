Starkbierfest in Ellhofen: Diese Bürgermeister bekommen ihr Fett ab

Beim Starkbierfest in Ellhofen rückt Bruder Jakob die Windkraft in den Mittelpunkt seiner Fastenpredigt. Aber auch den Borkenkäfer und ein Dorf, das verfällt.

05.03.2023 | Stand: 16:32 Uhr

Endlich wieder ein proppenvolles Dorfgemeinschaftshaus, endlich wieder Derblecken live und in Farbe: Die Starkbierprobe im Kloster Weißtanne zu Ellhofen hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Die lokale Politprominenz saß in den vordersten Reihen – und konnte sicher sein, dass Fastenprediger Bruder Jakob alias Alexander Hagspiel auf das Geschehen der letzten Monate einging: „Ich habe all eure Schandtaten registriert.“ Immer wieder kreiste er dabei um die Energiewende, forderte geradezu vehement Windräder.

