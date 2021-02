Im Westallgäu haben sich mächtige Schneehaufen aufgetürmt. Wie die Kommunen bei der Beseitigung vorgehen - und warum sie so kostspielig ist.

19.01.2021 | Stand: 07:04 Uhr

Schwimmen muss in den nächsten Wochen ganz sicher niemand. Deshalb kann der Parkplatz beim Leiblachbad in Heimenkirch getrost einen anderen Zweck erfüllen: Der Markt Heimenkirch nutzt ihn als Schneelagerplatz. Irgendwo müssen die weißen Massen ja hin, die sich in den letzten Tagen im Ort aufgetürmt haben. „Sobald weniger Schnee fällt, planen wir gleich den Abtransport“, sagt Bürgermeister Markus Reichart. Bereits am Samstag hat der Bauhof die ersten Ladungen weggefahren. Dessen Leiter Werner Huber hat alles im Blick, koordiniert die Einsätze und legt eigenverantwortlich fest, wann wo welche Schneeberge abtransportiert werden.