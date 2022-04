Hype aus Heimenkirch: Vegane Burger gehen im Westallgäu durch die Decke

Das Start-up WAVU aus Heimenkirch besetzt mit seinen bunten Burgern eine Nische. Bei den Gründern fällt vor allem ein kurioses Detail auf.

13.04.2022 | Stand: 19:17 Uhr

Linsen, Bohnen, Erbsen, Goldhirse, Seitan: Das steckt drin in den Burgern von WAVU. Seit 1. Januar ist der erste rein vegane Lieferdienst im Westallgäu am Markt – und das Geschäft brummt. Allein rund 3000 Burger hat das junge Unternehmen aus Heimenkirch seitdem verkauft. Und das, obwohl es nur am Wochenende geöffnet hat. Wer und was steckt dahinter?

