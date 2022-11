Die Rotkreuzklinik erwartet angesichts stark gestiegener Energiekosten ein Defizit. Die Direktorin fordert eine Reform des Gesundheitswesens.

06.11.2022 | Stand: 20:04 Uhr

Die Krankenhäuser in der Region schlagen Alarm. Die gestiegenen Gas- und Strompreise reißen große Löcher in die Finanzen. Dazu kommen Preissteigerungen in anderen Bereichen. Teils sprechen die Kliniken von einem Defizit in zweistelliger Millionenhöhe. „Es muss von politischer Seite aus etwas passieren“, sagt Caroline Vogt, Krankenhausdirektorin der Rotkreuzklinik Lindenberg.

