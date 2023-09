Stephan Huber aus Lindenberg erhält Kunstpreis des Bezirks

Bezirk Schwaben würdigt das Lebenswerk des in Lindenberg geborenen Bildhauers und Kunstprofessors.

20.09.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Der aus dem Westallgäu stammende Stephan Huber hat eine bedeutende Auszeichnung erhalten: den mit 10.000 Euro dotierten Kunstpreis des Bezirks Schwaben. Damit würdigt der Bezirk ihn für sein Gesamtwerk.

Stephan Huber ist 1952 in Lindenberg zur Welt gekommen. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste München, wo er von 2004 bis 2017 als Professor die Bildhauerklasse geleitet hat. 1987 war er Teilnehmer der Documenta 8 in Kassel.

Huber, der heute in Bidingen im Ostallgäu lebt, hält den Kontakt zur Westallgäuer Heimat. 2016 zeigte er seine Arbeiten in einer umfangreichen Schau in der Kulturfabrik Lindenberg, und im Verwaltungsgebäude der Meckatzer Löwenbrauerei hängt eine von ihm geschaffene, acht Quadratmeter große Landkarte, die tiefgründig, launig und informativ das Allgäu und ihre Menschen beschreibt.