Dieser Sternekoch aus Lindau kocht künftig in einem Seniorenheim

Gourmetkoch Thomas Kraus verlässt den Schachener Hof. Was viele überrascht hat: Künftig wird er im Seniorenheim Hege Essen für die Bewohner zubereiten.

24.05.2022 | Stand: 18:55 Uhr

30 Jahre hat Thomas Kraus im Schachener Hof die gehobene Küche zelebriert. In wenigen Tagen schließt sein Restaurant. Viele Feinschmecker wollen wissen, wo der Küchenchef in Zukunft hinter dem Herd steht. Was wohl kaum jemand erwartet hat: Er kocht ab Juli im Seniorenheim Hege. Dessen Bewohnerinnen und Bewohner können sich also auf einen ehemaligen Sternekoch freuen. Obwohl die Neuigkeit noch nicht offiziell verkündet wurde, habe sie im Haus schon die Runde gemacht, sagt Seniorenheim-Geschäftsführer Christoph Brinz lachend. Wenn irgendwo der Buschfunk funktioniere, dann hier.

