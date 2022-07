Stichflamme in Lindauer Gastwirtschaft wegen Spiritus: Schwere Brandverletzungen

In einer Wirtschaft in Lindau wurden drei Menschen durch eine Stichflamme verletzt. Die entstand, weil ein Angestellter Spiritus statt einer Paste verwendete.

Eine 58-jährige Frau hat in einer Lindauer Gastwirtschaft schwere Brandverletzungen erlitten. Auch ihr Ehemann erlitt Verbrennungen, ebenso wie ein 44-jähriger Angestellter der Wirtschaft. Der Mann hatte zum Beheizen einer Warmhalteplatte Brennspiritus verwendet, wodurch eine Stichflamme entstand. Normalerweise wird die Platte laut Polizei mit einer Brennpaste betrieben. Da jedoch keine Paste mehr vorhanden war, griff der Mann zum Spiritus.

Während des Befüllens kam es zu der Flamme, weshalb der 44-Jährige die Flasche los ließ. Neben ihm stand die Frau, deren Kleidung vom Feuer erfasst wurde. Sie erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades auf etwa 30 Prozent ihrer Hautoberfläche. Ihr Ehemann riss ihr die brennende Kleidung vom Leib, wodurch auch er sich Verbrennungen an den Unterarmen zuzog. Die Rettungskräfte flogen die Frau per Hubschrauber in die Klinik nach Murnau. Ihren Mann behandelten die Retter ambulant. Auch der 44-Jährige zog sich leichte Brandverletzungen an der Hand zu.

Spiritus anstatt Brennpaste verwendet: Polizei ermittelt auch gegen Wirtin

Die Lindauer Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann sowie gegen die Wirtin, die ihren Angestellten offenbar anwies, den Spiritus zu verwenden.

Die Polizei rät, beim Grillen niemals Spiritus oder Benzin zu verwenden, da Explosionsgefahr bestehe.

