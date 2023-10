Das Reh querte offenbar die Fahrbahn des Radlers, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und sich verletzte.

24.10.2023 | Stand: 12:55 Uhr

In Stiefenhofen (Landkreis Lindau) ist am Montag ein Radfahrer mit einem Reh kollidiert und dabei verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war der 50-jährige Rennradfahrer am Morgen auf der Straße Hertnegg unterwegs.

Stiefenhofen: Radfahrer verletzt sich bei Kollision mit Reh

Dort querte ein Reh seine Fahrbahn. Der 50-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Reh. Dabei erlitt er laut Polizei eine Schulterfraktur.

