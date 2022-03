Stiefenhofen: Traktor überschlägt sich

In Stiefenhofen überschlägt sich ein Traktorfahrer bei der Feldarbeit. Der Fahrer verletzt sich schwer.

15.03.2022 | Stand: 14:01 Uhr

In Balzhofen hat sich am Montagnachmittag ein 89-jähriger Traktorfahrer bei Feldarbeiten überschlagen. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann an einer abschüssigen Stelle rangieren und stürzte mit dem Fahrzeug einen Abhang hinunter. Dabei überschlug sich der Traktor. Der 89-Jährige verletzte sich dabei schwer und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Immenstadt. Am Traktor entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

