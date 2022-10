Stimmungsvolles, Nachdenkliches und eine Utopie

Kunstschaffende aus der Region zeigen Werke in einer großen Bandbreite. Den Kunstpreis erhält einer, der lange fern war und zurückgekommen ist.

31.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Was künstlerisch tätige Menschen aus der Region übers Jahr so umtreibt, teilen sie Interessierten bei der Westallgäuer Kunstausstellung mit. Auch deren 56. Auflage zeigt die große Bandbreite ihres Schaffens. Wer die Schau regelmäßig besucht, erfährt, wie einige Künstlerinnen und Künstler Ideen über die Jahre weiterspinnen, wie sich andere in neuen Techniken und Motiven versuchen. Ansprechende, leicht zugängliche Werke bestimmen den Lindenberger Löwensaal. Nur einzelne der 67 Ausstellenden befassen sich mit brennenden Themen der Gegenwart und Fragen der Zukunft.

