Burger, Cocktails & mehr: Scheidegg feiert sein erstes Streetfood-Festival

Auch ein bekannter DJ kommt: Vier Tage lang findet im Juni ein Streetfood-Festival in Scheidegg statt. Alles rund um Öffnungszeiten, Angebot und Rahmenprogramm.

02.06.2022 | Stand: 04:48 Uhr

Der Pfarrplatz in Scheidegg verwandelt sich vier Tage lang in eine kleine Genussmeile. Vom 16. bis 19. Juni findet im Ortskern ein Streetfood-Picknick-Festival statt. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art in der Marktgemeinde.

Streetfood-Festival in Scheidegg: 20 Aussteller sind dabei

Wagyu-Burger, Craftbier, Taco, italienisches Spanferkel, ungarisches Langosch, Schoko-Burger, kubanische Cocktails: Rund 20 Aussteller präsentierten nationale und internationale Leckereien aus ihren fahrenden Küchen. Wie beim Streetfood üblich, gibt es das meiste davon „auf die Hand“ – und es wird ohne Besteck gegessen.

Streedfood in Scheidegg: Das sind die Öffnungszeiten vom 16. bis 19. Juni

Donnerstag von 16.30 Uhr bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11.30 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Streetfood-Markt 2022 auch in Lindenberg geplant

Organisiert wird das Streetfood-Picknick-Festival von der Firma BBQ Genussevents aus Bad Schussenried (Oberschwaben). Sie steckt auch hinter dem Streetfood-Markt, der vom 23. bis 25. September in Lindenberg stattfindet – ebenfalls zum ersten Mal.

DJ Matze Ihring ist bekannt von Radio 7

Neben Kinderattraktionen gibt es vor allem viel Musik. Am Donnerstag ab 17 Uhr legt DJ Funky D auf – vor allem Hip-Hop, RnB und Black Music. Am Freitag ab 18 Uht gibt es Classic Rock. Am Samstag ab 14 Uhr spielt die Rock- und Bluesband „A Wild Bunch“, anschließend steht DJ Matze Ihring an den Plattentellern. Er ist unter anderem als Moderator bei Radio 7 bekannt geworden. Und er wird auch im September in Lindenberg mit dabei sein.

