Bus und Bahn: Wie sich der Streik am Montag auf das Westallgäu auswirkt

Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund kündigt flächendeckende Einschränkungen an. Warum Buspendler im Landkreis Lindau aufatmen dürfen.

24.03.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Im Streit um höhere Löhne rufen die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) an diesem Montag in der gesamten Bundesrepublik zu Warnstreiks auf – auch im Öffentlichen Personennahverkehr. Massive Ausfälle im Bus- und Bahnverkehr werden erwartet. Der Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund (Bodo) warnte am Freitag Pendler davor, dass Busse und Bahnen auch im hiesigen Gebiet am Montag, zwischen 0 und 24 Uhr, flächendeckend stillstehen werden – wobei es auch möglich sei, dass einzelne Fahrten angeboten werden. „Auskünfte zu den einzelnen Buslinien geben die jeweiligen Verkehrsunternehmen“, heißt es vonseiten des Bodo.

