Streit um Erziehungsmethoden: Mutter schlägt mit Wetzstein auf andere ein

Verschiedene Meinungen über die richtige Kindererziehung führten am Freitag in Wangen dazu, dass eine Mutter eine 34-Jährige mit einem Wetzstein verletzte.

26.03.2022 | Stand: 09:57 Uhr

Mit einem Wetzstein hat eine 32-jährige Mutter am Freitagabend eine andere Frau angegriffen und im Gesicht, an Hand und Fuß verletzt. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Frauen gegen 19.25 Uhr in Streit geraten. Der Grund: Verschiedene Meinungen über die richtige Art, ein Kind zu erziehen.

Mit Stein gegen Tür geschlagen

Die 34-Jährige schlug daraufhin mit dem Wetzstein gegen die Tür der anderen Frau, um dieser ihre Meinung nochmals mitzuteilen. Die Jüngere entriss ihr den Stein und es kam zum Angriff.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Meldungen aus dem Westallgäu finden Sie hier.

Lesen Sie auch