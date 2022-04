Streit zwischen Nachbarinnen in Wangen eskaliert, Polizei muss einschreiten

Eine 57-Jährige zieht ihrer 20-jährigen Nachbarin in Wangen an den Haaren und beißt sie. Die Jüngere wirft ein Glas nach der Angreiferin.

08.04.2022 | Stand: 15:10 Uhr

Zwei Nachbarinnen sind in Wangen dermaßen in Streit geraten, dass dieeinschreiten musste. Zunächst stritten die Frauen, die beide in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Spitalstraße wohnen, am Mittwochabend nur verbal.

Der Streit eskalierte jedoch und die Ältere, eine 57-Jährige, zog ihrer Kontrahentin an den Haaren und biss sie mehrfach. Die 20-Jährige warf daraufhin mit einem Glas nach der Frau und zog ihr ebenfalls an den Haaren.

Nachbarinnen streiten in Wangen: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Laut Polizeibericht wurden beide Frauen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

Ebenfalls eskaliert ist am Donnerstag ein Streit zwischen einem Mann und seiner Lebensgefährtin in Wangen. Der Mann schlug der Frau dabei mehrfach ins Gesicht.

