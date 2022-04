Suche nach Standort für Dorfladen in Grünenbach: „Wir fangen wieder bei Null an“

Grünenbach sucht Flächen für einen neuen Dorfladen. Ein Grundstück steht überraschend nicht mehr zur Verfügung. Wieso nun Friedhöfe eine Rolle spielen.

27.04.2022 | Stand: 18:18 Uhr

Kopfzerbrechen bereitet der Gemeinde das Thema Nahversorgung. In Ebratshofen gibt es einen gut gehenden Dorfladen, in Grünenbach sucht die Gemeinde nach einer Lösung. Und fängt dabei „wieder bei Null an“, wie Bürgermeister Markus Eugler in der Bürgerversammlung schilderte. Grund: Es fehlt ein Grundstück.

Vor zweieinhalb Jahren hatte die Gemeinde dem Thema Nahversorgung eine eigene Versammlung gewidmet. 250 Bürger kamen. Das Interesse ist also offenbar da. Allerdings hat die Pandemie „uns ausgebremst“, wie Eugler schilderte. Der Gemeinde sei ein Grundstück mitten im Ort in Aussicht gestellt worden, „das so jetzt nicht mehr zur Verfügung steht“.

Flächen der Kirche stehen für Dorfladen nicht mehr zur Verfügung

Details nannte der Bürgermeister mit Blick auf den nicht-öffentlichen Charakter von Grundstücksverhandlungen nicht. Klar ist aber, dass die Flächen der Kirche gehören und das Problem nicht an der bischöflichen Finanzkammer liegt, wie Eugler auf Nachfragen aus der Versammlung erklärte. Klar ist auch, dass der Rathauschef von der Kirchenverwaltung enttäuscht ist. Bei den Menschen, die sich einen Dorfladen wünschten, handele es sich ja auch um „Schäfchen“ der Kirche.

Die Gemeinde hätte sich auch einen gemeinsamen Bau für einen Dorfladen und einen neuen Sitz der Verwaltungsgemeinschaft vorstellen können. Sie ist bisher im Rathaus in Röthenbach untergebracht, platzt dort aber aus allen Nähten. Weil eine Erweiterung des alten Gebäudes „keinen Sinn gibt“ (Eugler), denkt die VG an einen Neubau. In welcher der vier Mitgliedsgemeinden er entstehen wird, sei völlig offen. „Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden und sind nicht auf Röthenbach und auch auf keine andere Lösung fixiert“, sagte Eugler. Allerdings scheidet Grünenbach wegen des fehlenden Grundstückes derzeit aus. Dagegen stünden in Maierhöfen und Gestratz Plätze zur Verfügung.

Was hat die Zukunft der Friedhöfe mit dem Dorfladen zu tun?

Ganz hat der Grünenbacher Rathauschef die Hoffnungen auf das anvisierte Grundstück offenbar aber noch nicht aufgegeben. Das hat mit einem ganz anderen Thema zu tun, in dem die Gemeinde gerade Gespräche führt. Die Zukunft der Friedhöfe. Die Kirchenverwaltungen in Ebratshofen und Grünenbach, die die Gottesäcker bisher betreiben, seien auf die Gemeinde zugekommen, schilderte Eugler. Sie wollen die Friedhöfe an die Kommune abgeben. Das Bestattungswesen ist auch eine Pflichtaufgabe der Kommune, wie Eugler schilderte. Sie müsse aber nur einen Friedhof in der Gemeinde betreiben.

Unabhängig davon hält der Bürgermeister – unterstützt vom Gemeinderat – das Thema für wichtig. „Wir wollen es gezielt in die Hand nehmen“, kündigte der Rathauschef an. Dabei will die Gemeinde auch auf die Änderung der Bestatttungsformen reagieren. Als Beispiele nannte Eugler die steigende Zahl an Urnenbestattungen und Gemeinschaftsgrabanlagen. In jedem Fall werde die Gemeinde bei den Entscheidungen die „Bürger mit dazu nehmen“.

Weitere Themen bei der Bürgerversammung Grünenbach

Das Interesse an Begegnungen ist nach der Pandemie offenbar groß. Bei der ersten Bürgerversammlung in Grünenbach seit 2019 war die Laubenberghalle sehr gut gefüllt. Bürgermeister Markus Eugler blickte dabei vor allem voraus.

Energieversorgung Bürgermeister und Gemeinderat wollen das Thema erneuerbare Energien vorantreiben. Eugler hält es deshalb für nötig, das Thema Windkraft noch einmal aufzugreifen. Darüber ist vor acht Jahren schon mal intensiv diskutiert worden. Damals ging es um Flächen auf der Steig. Diskussionen werde der Gemeinderat auch um Freiflächen-PV-Anlagen „führen müssen oder dürfen“, kündigte Eugler an. Erste Anfragen würden der Gemeinde vorliegen. „Es gibt Stellen, die nutzbar sind und nicht direkt am Ortseingang liegen“, sagte Eugler mit Blick auf den Schutz des Ortsbildes. Die Gemeinde wird sich auch selber in Sachen erneuerbare Energien engagieren. Sie lässt aktuell untersuchen, welche Dächer der eigenen Gebäude sich für Photovoltaik–anlagen nutzen lassen. Vorrangiges Ziel sei die eigene Nutzung des Stroms. Allerdings ist auch eine Einspeisung ins Netz ein Thema. Die Gemeinde, so Eugler, suche mit örtlichen Unternehmen die wirtschaftlichste Lösung.

Baugebiet in Grünenbach: Noch wenig Plätze frei