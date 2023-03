Suche nach Wirt beendet: Wer der neue Pächter des Kiosks am Waldsee ist

Die Stadt Lindenberg hat einen neuen Pächter für den Kiosk am Waldsee gefunden - und der ist kein Unbekannter.

04.03.2023 | Stand: 07:13 Uhr

Die Stadt hat einen neuen Betreiber des Kiosks am Waldsee gefunden. Stylianos Lazaridis wird ihn ab 1. Mai führen. Das gab Stadtkämmerin Birgitt Richter im Stadtrat bekannt. Lazaridis betreibt die Taverna Kreta in der Bergstraße.

Der Betreiber des Kiosks hat eine wichtige Funktion. Er bewirtet nicht nur die Gäste am Waldsee, sondern hat auch die Aufsicht über das Gelände und sorgt dort unter anderem für Sauberkeit. In den vergangenen sieben Jahren hatte Michela Böller das getan. Sie hat den Kiosk aber Ende vergangenes Jahr aufgegeben.

Den Kiosk mit allen damit verbunden Aufgaben übernimmt Stylianos Lazaridis, wie Richter berichtete. Er hat den Vertrag laut Stadtkämmerin bereits unterzeichnet. „Es wird in bewährter Form weiterlaufen“, sagte sie. Die Saison soll am 1. Mai beginnen.

Stylianos Lazaridis ist Wirt der Taverna Kreta und übernimmt nun die Pacht des Waldsee-Kiosks. Bild: Simone Schmid-Berger

Lazaridis hat 2021 seine Taverna Kreta in der Bergstraße in Lindenberg eröffnet. Dort befanden sich zuvor eine Pizzeria und – schon länger zurück – das legendäre Chez Daniel. Lazaridis war vor seinem Wechsel nach Lindenberg zuvor gastronomisch in Scheidegg tätig, in der Osteria, aber auch im Alpenfreibad und bei den Wasserfällen. Er hat also Erfahrung im Betrieb von Kiosken.