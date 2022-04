Die Stadtpfarrkirche auf der Brust

Der Grafikdesigner Jörg Pasternak aus Lindenberg gestaltet mit Siebdruck T-Shirts. Seine Motive findet er direkt vor der Haustür.

04.04.2022 | Stand: 19:49 Uhr

In seinem Job ist alles recht „dynamisch und schnelllebig“ wie er sagt. Sein neues Hobby dagegen ist reine Handarbeit und braucht Zeit: Der Lindenberger Grafikdesigner Jörg Pasternak bedruckt mit dem Siebdruckverfahren T-Shirts mit Motiven aus seiner Heimat. Seit kurzem gibt es diese auch im Museumsshop des Hutmuseums in Lindenberg zu kaufen.

Jörg Pasternak aus Lindenberg: Der Liebe wegen zurück ins Allgäu

In Bregenz arbeitet der 47-Jährige als Senior Art Director, entwickelt Ideen für Internetseiten sowie kleine Videoclips für die sozialen Medien. „Ich wollte etwas machen, das man in der Hand halten und anfassen kann“, sagt er. 20 Jahre lang hat er in Hamburg gelebt und als Designer gearbeitet. „Der Liebe wegen bin ich zurück ins Allgäu“, erzählt er.

Bevor er losgelegt hat, hat er sich verschiedene Videos auf Youtube zum Thema Siebdruck angeschaut und sich bei einem Freund, der gelernter Siebdrucker ist, ein paar Tipps geholt. „Es macht mega Spaß und ist ein guter Kontrast zu meinem Job.“ In seinem Büro zu Hause steht die Presse direkt gegenüber von den zwei Computerbildschirmen – Technik aus zwei Welten.

Mit dem Siebdruckverfahren bedruckt Jörg Pasternak T-Shirts mit Lindenberger und Westallgäuer Motiven. Zunächst entstehen die Motive am Computer. Bild: Anna Feßler

Die Ideen kommen ihm meistens, wenn er draußen unterwegs ist. Die Arbeit selbst, kann dann je nach Motiv recht aufwendig sein. „Beim ersten habe ich zwei Tage am Rechner gesessen, viel mit Photoshop gearbeitet, etwas reingezeichnet und viel ausprobiert“, sagt er. Sein erstes Motiv ist seiner Heimatstadt Lindenberg gewidmet. Groß prangt die Stadtpfarrkirche über dem Schriftzug, darunter eine Kuh und das Hutmuseum. „Bisschen trashig, bisschen weg von den klassischen Touristenshirts“, so beschreibt er die Motive selbst. Ihn erinnern die Motive ein bisschen an Band-T-Shirts von früher. Auch den Hochgrat hat er auf einem Shirt verewigt. Nur aus Linien besteht das Motiv und dennoch kann man den markanten Berg sofort erkennen. Was auf den ersten Blick recht schlicht erscheint, war jedoch jede Menge Arbeit, verrät Pasternak.

Inspiriert durch einen Hamburger Ganoven-König: Jörg Pasternak hat sich eigenen Künstlernamen überlegt

Nicht nur verschiedene Motive für T-Shirts hat der 47-Jährige entworfen, auch einen eigenen Künstlernamen hat er sich gegeben. „Lord Lintiberc“ nennt er sich, über dem Schriftzug natürlich ein Mann mit Hut. „Ich bin auf der Suche nach einem Namen auf Lord von Barmbeck gestoßen, einem Hamburger Ganovenkönig“, erzählt Pasternak. Und so kreierte er einen Lord mit Hut für seine Heimatstadt. (Lesen Sie auch: Den Waldsee auf der Brust: Lindenbergerin kreiert T-Shirts)

Lesen Sie auch

Kinderbuch Buntes Abenteuer: Hutmuseum Lindenberg bekommt eigenes Pixi-Buch

Nicht sofort hat beim Druck alles geklappt. „Eine Kiste mit Ausschuss hat es gegeben, bevor alles gepasst hat“, sagt er und zeigt auf die Box unter seinem Schreibtisch.

Damit die Farbe auch im Gewebe bleibt, wird das Textil noch 40 Sekunden bei 160 Grad Celsius gepresst. „So geht die Farbe dann beim Waschen nicht wieder raus.“

Einige Shirts hat er bereits an Freunde, Bekannte und seine Internetseite verkauft. Seit kurzem gibt es eine Auswahl seiner Kreationen auch im Hutmuseum. Und er hat schon die nächsten Ideen und Motive im Kopf. „Vielleicht mache ich noch ein Mountainbike-Shirt“, verrät er.

Lesen Sie auch

Huttag in Lindenberg 2022: Datum, Programm, Markt, Deutsche Hutkönigin

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu"