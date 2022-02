Telefon-Terror: Betrüger geben sich 14 Mal als Polizisten aus

Achtung Telefon-Betrüger: Im Westallgäu treiben falsche Polizisten wieder ihr Unwesen. 14 Mal riefen sie in Lindau, Bodolz, Wasserburg und Sigmarszell an.

10.02.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Telefon-Betrüger haben in Lindau, Bodolz, Wasserburg und Sigmarszell am Mittwoch ein falsches Spiel getrieben. Sie gaben sich dabei als falsche Polizeibeamte aus. Nach Angaben der Polizei erzählten die Betrüger, dass ein Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs sei. Die Polizei würde vorbeikommen und die Wertsachen und Bargeld der Bewohner in Sicherheit bringen.

Telefon-Betrüger gaben sich als Beamte der örtlichen Kriminalpolizei aus

Die Anrufer gaben sich als Beamte der ortsansässige Kriminalpolizei oder vom Betrugsdezernat aus. Es wurden laut Polizei die Namen Herr Ackermann, Herr Sauer, Herr Hagen und Frau Stein genannt. Die angerufenen Rentnerinnen und Rentner erkannten jedoch alle den Betrugsversuch oder ihnen war die Masche bereits bekannt. Alle legten wieder auf und verständigten die Polizei. Zu Schaden kam niemand.

Die Polizei weißt nochmals darauf hin, dass Bürger niemals von der Polizei angerufen werden. Zudem fragt die Polizei nicht nach Bargeld, Schmuck oder sonstigen Wertsachen.

