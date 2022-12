Zverev gegen Zverev: ,,Sascha" beendet in Weiler die Verletzungspause

Showmatch und Gala: DerTennisstar sorgt mit Bruder Mischa für ein Spektakel im Tannenhof. Neben Partnerin Sophia Thomalla sind noch andere Prominente dabei.

03.12.2022 | Stand: 05:34 Uhr

Als Alexander Zverev am Freitagnachmittag den Tenniscourt in der Halle des Hotels Tannenhof in Weiler betritt, um gegen seinen Bruder Mischa anzutreten, steht ihm die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Fast sieben Monate war der Weltklassespieler, der bei Olympia 2021 in Tokio furios die Goldmedaille abgeräumt hatte, nach seiner Bänderverletzung aus dem Halbfinale der French Open außer Gefecht gewesen – nun geht es für ihn endlich wieder voll zur Sache. „Mir geht es gut, ich bin froh, wieder auf dem Platz zu stehen“, gibt der 25-Jährige, der auch unter dem Spitznamen „Sascha“ bekannt ist, am Rande des Spektakels eine Wasserstandsmeldung zu seiner Form ab.

Sophia Thomalla und andere - diese Promis fiebern mit

Dazu gehört am Freitag neben dem Showmatch vor etwa 120 Zuschauern später auch ein Galaabend mit glamourösen Kleidern, Magiershow und einer großen Tombola. Mit dabei ist etwa Ex-Fußballprofi Karl-Heinz Riedle aus Simmerberg. Doch schon am Nachmittag sind jede Menge prominente Gesichter zu finden. Etwas versteckt in zweiter Reihe sitzt Alexander Zverevs Partnerin, die Moderatorin Sophia Thomalla.

Einen Rang weiter hinten verfolgt die ehemalige Profi-Langläuferin und -Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle (42) interessiert das Geschehen, die eines mit Zverev gemeinsam hat: Auch sie hat Olympisches Gold gewonnen.

Früher auch erfolgreich war Ex-Hochspringer Carlo Tränhardt (65), der sich als Tennisschiedsrichter ordentlich schlägt. Seine englischen Ansagen hallen über die Lautsprecher in echter Wimbledon-Manier durch die Tannenhof-Halle. Den Gästen gefällt es, es gibt viel Applaus.

Zverev verrät, warum ihn ein 249-km/h-Aufschlag geärgert hat

Angestachelt werden Publikum und Sportler von Moderator Matthias Stach, der als Kommentator bei Eurosport arbeitet und sich als „Tennisonkel vom Fernsehen“ vorstellt. Mit den beiden Profis liefert er sich am Rande der sportlichen Einlage launige verbale Ballwechsel. So will er etwa vom Olympiasieger aus Hamburg wissen, was denn die bisher schnellste Angabe seiner Karriere war. „249 km/h“, antwortet Sascha Zverev, der in der Tenniswelt als aufschlagsstark gilt, und fügt augenzwinkernd hinzu: „Es hat mich damals geärgert, dass es keine 250 waren.“

Nebenbei erzählt der 25-Jährige noch von seinem Trainingsalltag und serviert zwischendurch Freiwilligen aus dem Publikum Bälle. Schaffen sie den Return, gibt es ein signiertes T-Shirt als Belohnung – das gelingt aber nicht allen.

Das eigentliche Match gegen den Bruder und inzwischen Manager ist zwar nur ein Freundschaftsspiel, doch für Alexander Zverev hat es alleine wegen der jüngsten Leidenszeit eine große Bedeutung. Und man merkt: Beide sind Vollblutprofis, die mit viel Ehrgeiz zu Werke gehen und dem jeweils anderen keinen Punkt gönnen. Letztlich entscheidet „Sascha“ das Ein-Satz-Match in einem spannenden Tie-Break für sich. „Das war wirklich klasse“, resümiert der erfahrene Tennis-Kommentator Stach.

Stiftung sammelt Geld für Typ-1-Diabetes-Erkrankte

Alleine um den Sport geht es dem Weltklassespieler bei der Veranstaltung im Tannenhof von Weiler indes nicht, bei der auch seine Eltern dabei sind. Erst im August hatte er öffentlich gemacht, dass er seit der Kindheit unter Typ-1-Diabetes leidet – eine Autoimmunerkrankung, bei der sich Betroffene ständig Insulin spritzen müssen, weil sie ansonsten Beschwerden wie Müdigkeit, Antriebsschwäche, Übelkeit oder Schwindel haben und in schlimmen Fällen sogar das Bewusstsein verlieren können. Mit der Intention, bedürftigen Kindern mit der Krankheit zu helfen, gründete er in der „Alexander Zverev Foundation“ seine eigene Stiftung.

„Es ist schon bemerkenswert, was er trotz der Krankheit erreicht hat“, findet Tannenhof-Leiter Christian Langes, der es für wichtig hält, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Deshalb unterstütze sein Betrieb, der sich mit über zehn Innen- und Außenplätzen als Tennishotel für Urlauber und Profis versteht, die Stiftung auch gerne – und zwar mit einem „gewissen Betrag pro Übernachtung. Wie hoch dieser ist, will Langes nicht verraten.

Kein Geheimnis macht er daraus, wie der Kontakt zu den Brüdern zustande kam. Das habe sein Bekannter Thomas Kopp möglich gemacht, der neben Götz Rittner Gründer der Schweizer Icebein AG ist. Das Unternehmen entwickelt Kältetechnik-Regenerationssysteme für Sportler – die Zverevs sind beteiligt. Bei der Organisation des Spektakels in Weiler war Kopp treibenden Kraft. Am Ende kann er ein positives Fazit sowohl von der Stimmung her als auch aus finanzieller Sicht ziehen. Insgesamt sei eine knapp sechsstellige Summe zusammengekommen, die in Zverevs Stiftung fließt.