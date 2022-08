Thema Ganztagsbetreuung führt zu Diskussion um Schule Scheidegg

Ab 2026 fodert der Freistaat eine Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. In Scheidegg will der Elternbeirat bei den Umbauplänen mitreden.

16.08.2022 | Stand: 06:05 Uhr

Das 1912 eröffnete Schulhaus gehört zu den ortsbildprägenden Gebäuden in Scheidegg. Der denkmalgeschützte Bau wird sich in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit verändern. Grund ist die schrittweise Einführung der Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Sie wird nach dem Willen des Freistaats ab dem Jahr 2026 erfolgen.

Eltern wollen "aktiven Beitrag leisten"

Oliver Baldauf, Mitglied des Elternbeirates, lud bei der Bürgerversammlung „alle ein, an der Entwicklung der Schule mitzuarbeiten“. Die Eltern selber wollten einen „aktiven Beitrag“ leisten. Sie hätten das Anliegen, „gehört zu werden“, wie alle anderen auch, die die Schule nutzten. Dazu gehört neben dem Sportverein, der die Turnhalle nutzt, auch der Singverein. Der Vorstoß von Baldauf ging Bürgermeister Uli Pfanner allerdings etwas zu weit. Erst müsse bekannt sein, welche Vorgaben es für die Ganztagsbetreuung überhaupt gebe. Und es müsse klar sein, welche Bereiche Aufgabe der Schule seien und wofür die Gemeinde zuständig sei. Zudem sei die Gemeinde bereits im Gespräch mit Schule und Sportverein, sagte Pfanner, der sich mit Baldauf einen kurzen Disput lieferte.

Melanie Bernhard, Lehrerin an der Schule, bat den Bürgermeister schließlich, die „räumlich konzeptionelle Entwicklung der Schule auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu setzen“. „Ich wünsche mir, dass wir gut zusammenarbeiten“, sagte Bernhard und lobte in den Zusammenarbeit die Unterstützung der Schule seitens der Gemeinde.

Es wird Eingriffe am Schulhaus Scheidegg geben

Bürgermeister Pfanner sagte eine Behandlung im Gemeinderat auch zu. Wie das Konzept für die Ganztagsschule aussehen wird, ist nicht klar. Absehbar ist aber, dass es Eingriffe am Schulhaus geben wird. „Die größte Herausforderung wird es sein, die Schule barrierefrei zu gestalten“, sagte Pfanner. Schließlich soll die Seite Richtung Blasenbergstraße in seiner städtebaulichen Wirkung erhalten bleiben. Eingriffe wird es also eher auf der Rückseite geben.

Die Geschichte der Schule Scheidegg

Es ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass sich die Schule in ihrer 110-jährigen Geschichte verändert. Nach dem Bau gab es in dem Gebäude eine Hauskapelle und ein Brausebad. Damals befanden sich gleich drei Einrichtungen unter einem Dach: eine klösterliche Mädchenschule, eine weltliche Knabenschule und ein Kindergarten. An die Verpflegung der Kinder wurde damals auch gedacht: Es gab eine Suppenküche. Buben und Mädchen wurden ab 1968 gemeinsam unterrichtet. Ein Jahr später wurde die zweistufige Landschule in Scheffau aufgelöst und in die Scheidegger Schule integriert. 1976 hatte sie 523 Schüler, mehr als je zuvor. Schon ein Jahr später ging die Zahl deutlich zurück. Damals wurden die Klassen sieben bis neun an die neu errichtete Hauptschule nach Lindenberg verlegt. 2005 gab es einen weiteren Einschnitt: Da wurde die Teilhauptschule in Scheidegg mit fünfter und sechster Klasse aufgelöst. Seitdem besuchen nur noch Erst- bis Viertklässler die Schule.

