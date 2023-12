THW Lindenberg sammelt für Menschen in Not: Was in die Hilfspakete gehört

Das THW Lindenberg unterstützt diesmal die Johanniter-Weihnachtstrucker. Auch Wangen sitzt im Boot. Wie die Aktion abläuft und was auf der Packliste steht.

04.12.2023 | Stand: 05:29 Uhr

Dass das THW Lindenberg in der Vorweihnachtszeit Hilfspakete für notleidende Menschen sammelt, hat fast schon Tradition. Neu sind in diesem Jahr allerdings die Partner: Lindenberg macht erstmals gemeinsame Sache mit dem Ortsverband Wangen – und Päckchen gehen erstmals an die Johanniter-Weihnachtstrucker.

Hilfsaktion "Das Allgäu packt's" macht diesmal Pause

Viele Jahre lang hatte sich das THW Lindenberg an der Aktion „Das Allgäu packt’s“ beteiligt. Hier sei diesmal allerdings nichts zustande gekommen, sagt Ortsbeauftragter Thomas Kaleja gegenüber unserer Redaktion. Für die Ehrenamtlichen aber kein Grund, ihre Hilfe auszusetzen. „Es war uns wichtig, trotzdem irgendwo ein Zeichen zu setzen“, sagt Keleja.

Das tun die Johanniter seit 1993 mit ihrer Weihnachtstrucker-Aktion. Die Organisation verteilt Hilfspakete an notleidende Menschen in Südosteuropa und seit der Corona-Pandemie auch an hilfsbedürftige Menschen in Deutschland.

„Die Zusammenarbeit mit den Johannitern ermöglicht es uns, unsere Hilfe über lokale Grenzen hinaus auszudehnen. Die Hilfspakete sind nicht nur ein materieller Beitrag, sondern auch ein Symbol der Gemeinschaft und der Mitmenschlichkeit, was in dieser Zeit besonders wichtig ist“, sagt Kaleja. Auch das THW Wangen freut sich, „einen positiven Beitrag zu leisten und eine festliche Botschaft der Nächstenliebe zu senden“, sagt dessen Ortsbeauftragter Sascha Laue.

Während die Partner neu sind, ist der Ablauf gleich. Menschen, die mitmachen möchten, stellen ein Hilfspaket zusammen und geben es beim THW ab. Was hineinkommt, steht auf einer Packliste. Unter anderem Lebensmittel wie Nudeln und Schokolade, aber auch Seife oder ein Geschenk für Kinder. „Es ist wichtig, dass man sich an die Liste hält“, sagt Kaleja. Damit es vor Ort dann nicht zu Ungleichbehandlungen komme.

THW -Jugend steht am 9. Dezebmer vor dem Kaufmarkt

Auch die Jugend des THW Lindenberg beteiligt sich aktiv. Sie veranstaltet am Samstag, 9. Dezember, von 9 bis 15 Uhr eine Packaktion vor dem Kaufmarkt. Unterstützer können sich hier ein Hilfspaket zusammenstellen lassen, falls sie selbst keine Zeit haben ein Paket zu packen.

Eigene Hilfspakete können bis zum 15. Dezember abgegeben werden beim THW Lindenberg in Goßholz (montags 18 bis 20 Uhr, donnerstags 19 bis 22 Uhr) oder bei Hade Media in Lindenberg, Auf der Hub 8c (freitags 9 bis 12 Uhr).

Das ist die Packliste für die Hilfsaktion