Die ersten Einsatzkräfte sind bereits im Landkreis Ahrweiler angekommen. Für welche Aufgaben sie eingeteilt sind und welche Spezialisten aus Lindenberg schon bald folgen

26.07.2021 | Stand: 11:48 Uhr

Das THW Lindenberg schickt Helfer in das Hochwasser-Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz. Neun Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Weitere werden ziemlich sicher folgen. „Wir gehen davon aus, dass der gesamte Ortsverband in den nächsten Wochen dort im Einsatz sein wird“, sagt THW-Sprecher Sebastian Habersetzer. Sollte das der Fall sein, könnte es der größte überregionale Einsatz in der Geschichte des 1975 gegründeten Ortsverbandes werden.